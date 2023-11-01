Цена комфорта. Ученые выявили связь между мобильными телефонами и качеством спермы

Ученые проанализировали большой пласт данных мужчин и выяснили, что независимо от того куда кладется телефон, его излучение потенциально влияет на ухудшение качества спермы.

В наше время многие не могут представить свою жизнь без мобильного телефона под рукой. Но у этого удобного гаджета есть обратная сторона, влияющая на наше здоровье. Исследователи из Женевского университета и Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения недавно изучили потенциальное влияние частого использования мобильных телефонов на качество спермы. О результатах исследования, изучавшего самую неочевидную область влияния телефонов на наш организм, пишет Medical Xpress.

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Полученные результаты свидетельствуют о наличии заметной связи между интенсивным использованием мобильных телефонов и снижением концентрации сперматозоидов и их общего количества. Однако корреляция с подвижностью и морфологией сперматозоидов не наблюдалась.

Качество спермы оценивалась учеными по таким показателям, как концентрация, общее количество, подвижность и морфология сперматозоидов. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мужчины с концентрацией сперматозоидов менее 15 млн на миллилитр могут столкнуться с трудностями при зачатии в течение года. Кроме того, шансы на зачатие также снижаются, если концентрация сперматозоидов падает ниже 40 млн на миллилитр.

Исторические данные свидетельствуют о снижении качества спермы за последние пятьдесят лет в целом. Считается, что на снижение количества сперматозоидов влияют различные экологические факторы и образ жизни.

Для исследования были проанализированы данные 2886 швейцарских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, собранные в период с 2005 по 2018 год на призывных пунктах. Участники представили подробные ответы о своем образе жизни, состоянии здоровья и привычках использования мобильных телефонов. Результаты показали, что у мужчин, которые пользовались телефоном более 20 раз в день, концентрация сперматозоидов была на 21% ниже, чем у тех, кто пользовался им реже одного раза в неделю.

Интересно, что эта связь была более очевидна в период 2005-2007 годов, но с течением времени уменьшилась. Мартин Ресли, соавтор исследования, что эта тенденция может быть связана с переходом от 2G к 3G, а затем к 4G, что приводит к снижению мощности телефонной передачи.

Хотя некоторые предыдущие исследования были неубедительными из-за меньшего объема выборки и потенциальной предвзятости, последнее исследование устранило эти недостатки. Однако следует отметить, что исследование опиралось на самоотчетные данные, что может иметь свои недостатки.

Дальнейшие исследования, запланированные на этот год, призваны дать более точную оценку воздействия электромагнитных волн и их влияния на репродуктивное здоровье мужчин. Для сбора данных будет использоваться приложение, и исследователи активно ищут участников.

Наконец, хотя точные механизмы влияния мобильных телефонов на качество спермы остаются неясными, будущие исследования позволят глубже понять, играют ли микроволны, излучаемые телефонами, прямую или косвенную роль в этом процессе.

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