На Солнце произошел взрыв: образовался огромный "огненный каньон" шириной больше, чем США (видео)

Пока точно не известно привело ли это к корональному выбросу массы и достигнет ли он Земли.

По данным, собранным космическими аппаратами, исследующими Солнце, 31 октября в южном полушарии нашей звезды появился "огненный каньон", который по ширине в 2 раза больше, чем США. То есть ширина этой солнечной пропасти составляет 10 тысяч км, а длина – 100 тысяч км. Его появление связано с мощным извержением магнитной нити на Солнце, пишет Space.

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Солнечные магнитные нити представляют собой огромную дугу из наэлектризованной плазмы, которые возвышаются над поверхностью Солнца. Эти нити прорывают атмосферу звезды, реагируя на магнитное поле. Когда оно становится нестабильным, то плазменная нить разрушается и это приводит к огромному взрыву, который наблюдал, в частности, космический аппарат SOHO.

Солнечный физик Кит Стронг поделился впечатляющими кадрами извержения на Солнце в социальной сети Х (бывший Twitter). По словам ученого, взрыв был просто колоссальным и на видео можно даже увидеть насколько крошечной является Земля по сравнению с плазменной нитью. Нить начала двигаться сначала очень медленно, затем этот процесс ускорился и когда произошел разрыв нити, то случилось извержение.

Астрономы пока не знают, привело ли это извержение на Солнце к появлению коронального выброса массы, когда заряженная плазма из короны, верхнего слоя атмосферы Солнца, вырывается в космос. Если это и произошло, то также пока не известно мог ли быть этот выброс направленным в сторону Земли.

Если хотя бы часть коронального выброса массы будет направлена в сторону нашей планеты, то поток плазмы, достигнув Земли может вызвать появление впечатляющих и очень ярких полярных сияний на нашей планете ближе к концу недели.

Если хотя бы часть коронального выброса массы будет направлена в сторону нашей планеты, то поток плазмы, достигнув Земли может вызвать появление впечатляющих и очень ярких полярных сияний на нашей планете ближе к концу недели Фото: NASA

Такие сияния возникают в полярных регионах Земли, когда заряженные солнечные частицы после достижения атмосферы нашей планеты, врезаются в ее верхний слой на скорости до 72 млн км/час. После этого солнечные частицы, благодаря магнитному полю Земли, перемещаются к полюсам.

В атмосфере Земли заряженные солнечные частицы вступают во взаимодействие с молекулами местных газов и возникают полярные сияния. Процесс их появления похож на то, как работают неоновые огни. Когда электроны возбуждают молекулы газа, то они должны вернуться к изначальному состоянию при этом освобождая энергию в виде света. Цвет неоновых огней зависит от смеси газов внутри трубки, а цвет полярных сияний зависит от смеси газов в атмосфере.

По словам ученых, последнее время появляется все больше очень ярких и красочных полярных сияний, и это будет происходить еще чаще, ведь у Солнца вскоре наступит солнечный максимум, то есть пик активности нашей звезды.

Как уже писал Фокус, этот пик активности может наступить не в 2025 году, как предполагалось, а уже в следующем. При этом новый солнечный максимум может принести с собой негативные последствия для Земли.

Также Фокус писал о том, что обреченные планеты возле близкой к нам звезды показали незавидное будущее Земли. Ученые провели изучение нескольких планет, которые вращаются вокруг похожей на Солнце звезды. Они должны исчезнуть и Землю может ожидать то же самое.