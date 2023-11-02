"Голодная" звезда. Со сверхгигантом Бетельгейзе происходит что-то странное: найдена причина (фото)

Красный сверхгигант в созвездии Ориона уже несколько лет не дает покоя ученым своим необычным поведением. Новая гипотеза предлагает еще одно объяснение происходящих со звездой событий.

Вопрос о том, что происходит со звездой Бетельгейзе занимает умы астрономов последние несколько лет. За это время появилось несколько гипотез, которые объясняют необычные изменения яркости звезды. Например, в начале этого года яркость Бетельгейзе увеличилась на 50%, поэтому возникло предположение, что стоит ожидать скорого взрыва сверхновой. Но новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что с Бетельгейзе произошло нечто совершенно другое. Возможно, красный сверхгигант просто поглотил другую звезду, пишет Universe Today.

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За последние четыре года яркость Бетельгейзе то значительно снижалась, то сильно повышалась. Появилось несколько версий того, что же произошло на самом деле. Например, если речь идет о значительном уменьшении яркости звезды в 2019 году, то недавнее исследование, кажется, поставило окончательную точку в спорах о том, что же его вызвало, как уже писал Фокус. Астрономы считают, что причиной потемнения звезды стало обширное облако газа, выброшенное с ее поверхности. Что же касается недавнего увеличения яркости Бетельгейзе, то исследования продолжаются и появляются новые гипотезы.

Новое исследование сосредоточено на том, что со звездой произошло одно важное событие, которое могло повлиять на ее нынешнее поведение. Ученые считают, что Бетельгейзе могла поглотить звезду-компаньона. По словам ученых, многие массивные звезды, такие как Бетельгейзе существует в двойных звездных системах и иногда происходит слияние таких звезд. В это время могут происходить и увеличения яркости, и потеря массы, и другие явления.

Вопрос о том, что происходит со звездой Бетельгейзе занимает умы астрономов последние несколько лет. За это время появилось несколько гипотез, которые объясняют необычные изменения яркости звезды Фото: NASA

Как показало моделирование, слияние звезды с массой в 16 раз больше массы Солнца (примерно такая масса у Бетельгейзе) и звезды с массой в 4 раза больше массы Солнца приводит к тому, что меньшая звезда полностью поглощается большей. Это приводит к появлению мощного выброса энергии и излучения. Также подобный процесс может вызвать потерю массы у большей звезды, и она может составлять до 0,6 массы Земли.

За последние четыре года яркость Бетельгейзе то значительно снижалась, то сильно повышалась Фото: Wikipedia

Свидетельством слияния Бетельгейзе с меньшим компаньоном может быть увеличение скорости ее вращения. Например, если Солнце вращается со скоростью 2 км/с, то Бетельгейзе – со скоростью 5,5 км/с. Слияние двух звезд не прекращает эволюцию красного сверхгиганта, но во время этого происходят выбросы газа со скоростью 200–300 км/с, говорят ученые.

На этом потрясающем снимке Бетельгейзе – это красная звезда на "плече" Ориона Фото: UniverseToday

Подобное слияние, как предполагается произошло у звезды V838 Единорога и именно оно привело к внезапному увеличению ее яркости, наблюдаемому 21 год назад. Поэтому авторы исследования считают, что подобное могло произойти и с Бетельгейзе. Это подтверждает, как скорость вращения звезды, так и ее химический состав.

V838 Единорога Фото: NASA

В то же время, астрономы еще не так много знают о слиянии звезд, ведь в результате этих событий может произойти много из того, что ученым не известно еще. Поэтому версия о том, что Бетельгейзе пережила слияние с другой звездой, а потому ее яркость увеличилась, остается пока лишь гипотезой.

Пока нет точных доказательств того, что это слияние было и что оно напрямую связано с колебаниями яркости Бетельгейзе. По словам ученых, нужны более продвинутые технологии для того, чтобы получить ответы на существующие вопросы в полной мере.

Как уже писал Фокус, согласно новой гипотезе возле мертвых звезд существуют обитаемые планеты. Ученые считают, что умершие звезды, похожие на Солнце, все же могут поддерживать жизнь на похожих на Землю мирах.