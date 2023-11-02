Тайный помощник рака. Обнаружена связь между лишним весом и риском развития заболевания

Ученые выявили связь между повышенным индексом массы тела, а также развитием и течением рака, что подчеркивает важность изучения методов профилактики заболевания, на фоне растущего числа смертей от болезни.

Согласно последним данным, в 2021 г. отмечается рост числа случаев заболевания раком — более 38 200 новых диагнозов, а также тревожное число смертей от рака — более 11 100. Ученые бьют тревогу и указывают на то, что эта статистика подчеркивает необходимость понимания различных факторов, способствующих возникновению этого заболевания, пишет Sciencenorway.

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Совместное исследование, проведенное специалистами Университетской клиники Осло, Университета Осло и Онкологического регистра Норвегии, позволило глубже изучить один из потенциальных факторов риска развития и течения заболевания — высокий индекс массы тела (ИМТ).

В результате исследования была выявлена значительная корреляция между повышенным индексом массы тела и повышенной восприимчивостью к 22 различным видам рака. Хотя полученные данные явно указывают на эту связь, конкретные биологические механизмы или причины, по которым высокий индекс массы тела может повышать риск развития рака, остаются неясными и требуют дальнейшего изучения.

Следует отметить, что это не первый случай, когда ИМТ оказывается в центре внимания в связи с риском развития рака. В более ранних независимых исследованиях высказывалось предположение, что высокий индекс массы тела может быть фактором развития примерно 20% всех видов рака. Проводимые исследования подчеркивают важность понимания многогранности факторов, способствующих возникновению рака, что в будущем может помочь в профилактике и ранней диагностике заболевания.

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