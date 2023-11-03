Уберечь и укрепить мозг: 4 способа избежать когнитивных нарушений в более зрелом возрасте

Последствия пандемии COVID-19 продолжают преследовать нас, открывая все новые тайны цены, которая была уплачена за возможность свести на нет страшное заболевание. Согласно новому исследованию, одними из тех, кто заплатил и будет платить большую цену, являются люди в возрасте.

Когнитивные способности, к сожалению, часто снижаются по мере нашего старения, в то время как нужда в общении возрастает. И похоже, что эти два фактора не являются чем-то раздельным, а вполне взаимосвязаны. Последние исследования показывают, что у людей старше 50 лет наблюдается значительное снижение когнитивных способностей, что может быть связано с вынужденным изменением образа жизни во время пандемии, независимо от того, заразились они COVID-19 или нет, пишет The Standard.

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Ученые из Эксетерского университета и Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 3 142 британских участников в возрасте от 50 до 90 лет из исследования Protect. Наиболее выраженное ухудшение когнитивных функций наблюдалось в первый год пандемии, причем более тяжелые последствия были у тех, у кого до пандемии наблюдались легкие когнитивные нарушения.

Доктор Сьюзан Митчелл подчеркнула, что вынужденное изменение образа жизни во время пандемии потенциально повлияло на здоровье мозга нации, и выступила за принятие проактивных мер по поддержанию функций мозга.

Хотя точного показателя здоровья мозга не существует, время реакции может служить надежным индикатором, поскольку оно отражает скорость обработки информации центральной нервной системой. Профессор Мэтт Хентельман, старший автор исследования MindCrowd, подчеркивает взаимосвязь между скоростью обработки информации и когнитивным здоровьем.

Каролина Абрахамс из организации Age UK подчеркивает, что для борьбы с когнитивными нарушениями важно поддерживать физическую и умственную активность, тем более что во время пандемии она была сильно ограничена для многих пожилых людей.

Для улучшения здоровья мозга Age UK рекомендует следующее:

Придерживаться средиземноморской диеты, которая связана с улучшением когнитивных функций и снижением риска развития деменции. Отдавать предпочтение качественному сну, придерживаясь последовательного графика сна и минимизируя воздействие цифровых экранов и синего света на глаза перед сном. Повышать физическую активность, поскольку привычка заниматься физическими упражнениями на протяжении всей жизни коррелирует с улучшением когнитивного здоровья в более зрелом возрасте. Изучать дополнительные языки. У двуязычных или многоязычных людей деменция наступает позже, и у них больше шансов восстановить когнитивные функции после инсульта.

По утверждениям специалистов, такой образ жизни способствует более здоровому старению мозга и может помочь противостоять негативным последствиям пандемии, которые, похоже, еще не скоро перестанут всплывать даже в нашей повседневной жизни.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли очередной штамм коронавируса под названием Пирола новой пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, что постковидный синдром может вообще не быть связан с Covid-19. Исследователи говорят, что затяжной Ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

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