Жизнь на удаленке. Ученые выяснили может ли виртуальное общение полностью заменить реальное

Хотя технологии позволили нам общаться с любым человеком на планете просто достав телефон, а последняя пандемия подтолкнула нас еще сильнее к уходу в онлайн, ученые выяснили насколько сильно цифровой мир повлиял на наше сознание и насколько положительны эти изменения.

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В наше время технологии все больше уводят нас в виртуальный мир, порой едва не заменяя большую часть реального. Эта тенденция не обошла и способ нашего общения друг с другом. Интернет изменил то как мы контактируем друг с другом, находясь на большом расстоянии друг от друга. Ученые решили разобраться насколько сильные изменения произошли в нашем сознании в результате этого и существует ли действительно разница между живым общением и коммуникацией через интернет, пишет Newswise.

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Джой Хирш и ее коллеги из Йельского университета использовали современные инструменты, чтобы увидеть, как работает наш мозг во время разговора. Они наблюдали за тем, как работает мозг двух людей при разговоре лицом к лицу, а затем сравнили это с тем, как те же люди разговаривают по Zoom. Результаты оказались совершенно разными.

Когда мы общаемся лично, в нашем мозгу загораются участки, отвечающие за социальное взаимодействие. Это похоже на хорошо отрепетированный танец, в котором каждый шаг синхронизирован. Однако при общении на Zoom эта активность мозга замедляется.

Почему так происходит? В реальной жизни наш мозг постоянно обрабатывает сигналы лица — улыбки, нахмуренные брови, приподнятые брови. Эти сигналы многое говорят нам о том, что чувствует собеседник. Команда Хирш создала специальные инструменты, позволяющие наблюдать за деятельностью мозга во время живого общения.

В ходе исследования они заметили, что при общении на Zoom мозг реагирует не так сильно, как при общении лицом к лицу. Люди, общающиеся лично, больше смотрели в глаза, а их зрачки были больше, что свидетельствовало об их большей вовлеченности. Это означает, что наш мозг лучше воспринимает лица, когда мы видим их непосредственно, а не через экран.

Команда исследователей также заметила кое-что интересное в координации работы мозга. Когда два человека общаются лично, их мозг работает более слаженно, как бы в унисон друг с другом. В чатах Zoom такая гармония наблюдалась реже.

Хирш считает, что общение в реальной жизни является ключевым фактором нашего социального поведения. Онлайновые видеочаты, какими бы удобными они не были, просто не дают нашему мозгу такого богатого опыта, как общение лицом к лицу. Это не означает, что мы должны полностью отказаться от Zoom, но это напоминание об особой связи, которая возникает, когда мы физически присутствуем рядом с человеком.

Хотя технологии позволяют нам общаться невероятными способами, ничто не может сравниться со старым добрым общением лицом к лицу, когда речь идет о том, чтобы по-настоящему задействовать наш мозг. В следующий раз, когда вы почувствуете, что вам не хватает личного общения, знайте, что ваш может быть ваш мозг, желающий задействовать себя на все 100%.

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