Життя на віддаленій роботі. Учені з'ясували, чи може віртуальне спілкування повністю замінити реальне

Хоча технології дали нам змогу спілкуватися з будь-якою людиною на планеті, просто діставши телефон, а остання пандемія підштовхнула нас ще сильніше до відходу в онлайн, учені з'ясували, наскільки сильно цифровий світ вплинув на нашу свідомість і наскільки позитивними є ці зміни.

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У наш час технології дедалі більше відводять нас у віртуальний світ, часом ледь не замінюючи більшу частину реального. Ця тенденція не оминула і спосіб нашого спілкування одне з одним. Інтернет змінив те, як ми контактуємо одне з одним, перебуваючи на великій відстані одне від одного. Науковці вирішили розібратися, наскільки сильні зміни відбулися в нашій свідомості внаслідок цього та чи існує справді різниця між живим спілкуванням і комунікацією через інтернет, пише Newswise.

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Джой Гірш і її колеги з Єльського університету використовували сучасні інструменти, щоб побачити, як працює наш мозок під час розмови. Вони спостерігали за тим, як працює мозок двох людей під час розмови віч-на-віч, а потім порівняли це з тим, як ті самі люди розмовляють у Zoom. Результати виявилися абсолютно різними.

Коли ми спілкуємося особисто, у нашому мозку спалахують ділянки, що відповідають за соціальну взаємодію. Це схоже на добре відрепетирований танець, у якому кожен крок синхронізований. Однак під час спілкування в Zoom ця активність мозку сповільнюється.

Чому так відбувається? У реальному житті наш мозок постійно обробляє сигнали обличчя — посмішки, насуплені брови, підняті брови. Ці сигнали багато говорять нам про те, що відчуває співрозмовник. Команда Гірш створила спеціальні інструменти, що дають змогу спостерігати за діяльністю мозку під час живого спілкування.

Під час дослідження вони помітили, що під час спілкування в Zoom мозок реагує не так сильно, як під час спілкування віч-на-віч. Люди, які спілкуються особисто, більше дивилися в очі, а їхні зіниці були більшими, що свідчило про їхню більшу залученість. Це означає, що наш мозок краще сприймає обличчя, коли ми бачимо їх безпосередньо, а не через екран.

Команда дослідників також помітила дещо цікаве в координації роботи мозку. Коли двоє людей спілкуються особисто, їхній мозок працює злагодженіше, ніби в унісон один із одним. У чатах Zoom таку гармонію бачили рідше.

Гірш вважає, що спілкування в реальному житті є ключовим фактором нашої соціальної поведінки. Онлайнові відеочати, якими б зручними вони не були, просто не дають нашому мозку такого багатого досвіду, як спілкування віч-на-віч. Це не означає, що ми маємо повністю відмовитися від Zoom, але це нагадування про особливий зв'язок, що виникає, коли ми фізично присутні поруч із людиною.

Хоча технології дозволяють нам спілкуватися неймовірними способами, ніщо не може зрівнятися зі старим добрим спілкуванням віч-на-віч, коли йдеться про те, щоб по-справжньому задіяти наш мозок. Наступного разу, коли ви відчуєте, що вам не вистачає особистого спілкування, знайте, що ваш може бути ваш мозок, який бажає задіяти себе на всі 100%.

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