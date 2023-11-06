Не фантастика, а реальность: притягивающий луч может перемещать объекты в космосе

Ученые создают настоящий притягивающий луч, который можно было увидеть в фантастических фильмах, для решения важной проблемы в космосе.

Ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, разрабатывают настоящий притягивающий луч, чтобы вывести неработающие спутники с орбиты и таким образом решить проблему космического мусора. Подобные лучи можно увидеть в разных фантастических фильмах, где один космический корабль притягивает другой. Но ученые говорят, что этот процесс вскоре перестанет быть фантастикой, а станет реальностью, пишет Space.

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По прогнозам ученых, количество спутников на низкой околоземной орбите резко вырастет в ближайшие годы. Также резко вырастет количество неработающих спутников, которые несут угрозу для других аппаратов на орбите из-за возможного столкновения. То есть количество космического мусора значительно вырастет. К тому же неработающие спутники могут падать в атмосферу и загрязнять ее металлами.

Решить эту проблему ученые предлагают с помощью электростатического притягивающего луча, с помощью которого можно будет перемещать мертвые спутники далеко за пределы околоземной орбиты, где они будут безвредно дрейфовать в космосе. Разработчики считают, что этот притягивающий луч можно ввести в эксплуатацию уже в ближайшее десятилетие.

По прогнозам ученых, количество спутников на низкой околоземной орбите резко вырастет в ближайшие годы. Также резко вырастет количество неработающих спутников, которые несут угрозу для других аппаратов на орбите из-за возможного столкновения. То есть количество космического мусора значительно вырастет Фото: space.com

По словам ученых, электростатический притягивающий луч будет размещен на специальном аппарате, оснащенном электронной пушкой, которая будет стрелять отрицательно заряженными электронами по мертвому спутнику. Электроны придадут ему отрицательный заряд, а аппарату, выпускающему луч, оставят положительный заряд. Электростатическое притяжение между ними будет удерживать их вместе, несмотря на то, что их будет разделять пустота космоса на расстоянии от 20 до 30 метров. После этого мертвый спутник можно будет вывести с его орбиты дальше в космос без физического прикосновения.

Электростатический притягивающий луч будет размещен на специальном аппарате, оснащенном электронной пушкой, которая будет стрелять отрицательно заряженными электронами по мертвому спутнику Фото: space.com

Если в фантастических фильмах один корабль с помощью своего луча очень быстро притягивает к себе другой корабль, то в реальности подобный процесс займет несколько недель. Из-за того, что притягивающий луч, разрабатываемый американскими учеными, будет работать очень медленно, он не решит проблему полностью космического мусора, но это только первый шаг к этой цели.

По словам ученых, новое устройство имеет еще один недостаток, и он связан с его стоимостью. Предварительные оценки показали, что такой притягивающий луч будет стоить несколько десятков миллионов долларов. Но ученые считают, что после запуска аппарата с таким лучом в космос, его работа будет рентабельной.

Сейчас ученые проводят эксперименты и работают над созданием прототипа нового устройства. Эксперты, которые ознакомились с новым проектом, считают его очень жизнеспособным.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, обломки космического мусора уже засоряют атмосферу Земли металлами.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA нанес на карту почти всю воду на Земле. На новой анимации показаны уровни глобального океана.