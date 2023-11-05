Аппарат NASA нанес на карту почти всю воду на Земле: показаны уровни глобального океана (видео)

Космический аппарат SWOT завершил первое полное изучение водной поверхности планеты.

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Ученые из NASA использовали данные аппарата SWOT для создания карты воды на Земле, на которой показан различный уровень поверхности океанов, пресноводных озер и рек планеты. Эти данные были собраны во время первой полной 21-дневной научной миссии космического аппарата в период с 26 июля по 16 августа этого года, пишет Space.

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Ученые уже в восторге от данных, которые предоставляет космический аппарат SWOT, предназначенный для изучения водной поверхности нашей планеты. По словам исследователей, новые данные отличаются невероятной детализацией.

На анимации показан различный уровень морской поверхности по всему земному шару, включая области, где уровень воды выше глобальной средней высоты морской поверхности (красный и оранжевый цвет), а также области ниже среднего глобального уровня (синий цвет). Данные, собранные аппаратом SWOT, предлагают одно из самых подробных и полных представлений о воде на поверхности Земли, говорят ученые.

Новую анимацию создали с помощью данных, полученных радиолокационным интерферометром KaRIn, которым оснащен аппарат SWOT. Этот прибор состоит из двух антенн, которые находятся на расстоянии 10 метров друг от друг. С их помощью происходит сбор данных о высоте морской поверхности путем отражения радиолокационных импульсов от поверхности воды.

По словам ученых, разница в уровне глобального океана может показать океанские течения, такие как Гольфстрим, который идет у восточного побережья США, или течение Куросио у восточного побережья Японии. Высота поверхности океана может также показать регионы с относительно более теплой водой, потому что вода расширяется по мере нагревания.

Новую анимацию создали с помощью данных, полученных радиолокационным интерферометром KaRIn, которым оснащен аппарат SWOT Фото: NASA

В заявлении NASA сказано, что полученные данные будут способствовать исследованию последствий изменения климата и помогут лучше подготовиться к глобальному потеплению.

Космический аппарат SWOT отправился в космос 16 декабря 2022 года на борту ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Этот аппарат является продуктом совместного сотрудничества NASA и Французского космического агентства.

Так происходила подготовка аппарата SWOT к работе

Миссия аппарата продолжается, и он и дальше, находясь на высоте 857 км над поверхностью Земли, будет измерять уровень воды на 90% поверхности Земли каждый 21 день. Таким образом ученые будут получать новые доныне об изменении глобального уровня воды на Земле.

Как уже писал Фокус, через 2 месяца после запуска в космос у аппарата SWOT вышел из строя ключевой прибор.

Также Фокус писал о том, что люди нарушили один из важнейших циклов на Земле. Деятельность человека привела уже к многим негативным изменениям окружающей среды, теперь оказывается, что нарушается и солевой цикл. Таким образом это может негативно повлиять на количество воды, пригодной для питья.