Ключевой прибор "водного" спутника NASA вышел из строя: аппарат находится в космосе всего 2 месяца

Спутник SWOT предназначен для самого детального изучения водной поверхности Земли и поломка его главного прибора является огромной проблемой.

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Главный научный прибор спутника SWOT под названием KARIN, который представляет собой невероятно мощный радар, неожиданно отключился из-за внутренних проблем в системе. Почему это произошло пока не известно, пишет Space.

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Космический аппарат SWOT, который является совместной разработкой ученых из NASA и Франции был запущен на околоземную орбиту в декабре прошлого года.

Как уже писал Фокус, этот спутник имеет размер внедорожника и весит 2 тонны, а его главная задача состоит в самом тщательном изучении состояния водной поверхности Земли. В частности, ученые хотят узнать, каким изменениям подверглась вода на планете из-за изменения климата. Также Фокус писал о том, что аппарат развернул свои солнечные панели на высоте в 850 км над поверхностью планеты и начал подготовку своих научных приборов.

Самым главным его прибором является радар-интерферометр KARIN, который во время настройки недавно неожиданно отключился. Согласно сообщению NASA, скорее всего произошел сбой в системе. На данный момент инженеры NASA пытаются понять, что вызвало сбой в работе прибора, ведь его работоспособность – это залог успешного выполнения всей миссии. Также команда на Земле пытается с помощью команд бортовому компьютеру восстановить работу этого прибора, чтобы подготовить его к полноценной научной работе.

[ + – ] осмический аппарат SWOT, который является совместной разработкой ученых из NASA и Франции был запущен на околоземную орбиту в декабре прошлого года Фото: NASA

Прибор KARIN включает в себя две антенны, которые размещены на расстоянии в 10 метров друг от друга, что составляет примерно половину длины теннисного корта. Принцип работы прибора состоит в том, что одна из антенн генерирует импульс радара, который отражается от Земли, а затем обе антенны улавливают этот сигнал. Таким образом спутник будет получать необходимые ему данные о состоянии водной поверхности Земли и о тех изменениях, которые здесь происходят.

По словам ученых, когда инженеры смогут вернуть прибор в рабочее состояние, до июня этого года будет продолжаться дальнейшая настройка всех инструментов для получения максимально точных данных. После этого спутник SWOT должен будет приступить к научной деятельности уже в июле.

Данный космический аппарат должен будет изучить состояние морей, океанов, 2,1 миллиона км рек, миллионы озер, а также их береговые линии.

Также Фокус писал о том, что NASA потеряло связь с аппаратом IBEX, который изучает окраины Солнечной системы и находится в космосе уже 15 лет.