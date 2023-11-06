Названы в честь Магеллана. Галактики-спутники Млечного пути хотят переименовать: в чем причина

Ученые считают, что известный мореплаватель Фернан Магеллан не имел никакого отношения к двум галактикам, не был астрономом, а к тому же убивал и порабощал коренное население во время своего кругосветного плавания.

Группа американских астрономов опубликовала статью в журнале APS Physics, в которой звучит призыв изменить название двух галактик-спутников Млечного Пути — Большого и Малого Магеллановых Облаков. Они были названы в честь известного мореплавателя Фернана Магеллана, который совершил первой кругосветное плавание в начале 16 века. Ученые пишут, что он не был астрономом, не открывал эти галактики, а к тому же убивал и порабощал коренных жителей в разных регионах Земли во время своего плавания, пишет Space.

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Исходя из выше названных причин ученые считают, что две галактики не должны носить имя Фернана Магеллана. Названия Большое Магелланово Облако" и Малое Магелланово Облако очень распространены в области астрономии, поскольку эти галактики считаются одними из лучших космических лабораторий для изучения образования новых звезд. Также эти галактики являются единственными хорошо видимыми объектами, в которых есть звездные скопления на каждой стадии эволюции. К тому же существует более 17 тысяч научных статей, где упоминаются эти галактики, носящие имя Магеллана.

Сейчас ученые считают, что о двух галактиках жители Южного полушария Земли знали еще задолго до путешествия Магеллана. По словам ученых, имя Магеллана даже широко не ассоциировалось с этими галактиками вплоть до 19 века.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Стоит также отметить, что многие астрономические объекты, помимо двух галактик названы в честь Магеллана, в том числе лунный кратер и марсианский кратер, а также космический аппарат NASA, который улетел к Венере в 80-х годах прошлого века. По словам ученых, нужно вообще перестать давать названия астрономическим объектам в честь людей и тогда можно будет решить подобные проблемы, которые выявлены в связи с именем Магеллана.

Малое Магелланово Облако Фото: NASA

И хотя публичной петиции об изменении названия двух галактик пока нет, ученые хотят добиться принятия соответствующей резолюции от Международного астрономического союза.

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