Соль связали с риском развития диабета: что говорят ученые

Хотя недавнее исследование действительно обнаружило связь между употреблением соли и развитием диабета 2-го типа, некоторые ученые считают, что причин для паники и отказа от приправы нет.

Недавнее исследование, проведенное в США, показало возможную связь между потреблением соли и диабетом 2-го типа, хотя стоит отметить, что это исследование, будучи обсервационным, не устанавливает причинно-следственной связи, а скорее предполагает корреляцию, пишет The Conversation.

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Представитель исследовательской группы посоветовал не добавлять соль за обеденный стол в качестве профилактической меры против диабета 2-го типа. Однако подобные выводы могут быть преждевременными, учитывая характер обсервационных исследований и их неспособность подтвердить причинно-следственную связь.

Критические замечания, в том числе со стороны исследователей Дэна Грина и его коллег, подчеркивают возможность того, что университетские пресс-релизы могут способствовать формированию неверных представлений. Они подчеркивают, что в исследовании лишь предполагается связь между употреблением соли и риском развития диабета 2-го типа, но нет точных доказательств.

Методика исследования включала опрос участников о привычках употребления соли, исключая соль, используемую при приготовлении пищи, с вариантами ответов, в которых не было точного измерения количества соли. Такой подход затрудняет оценку конкретного количества соли, которое может повышать риск развития диабета 2-го типа.

Большая часть соли, потребляемой в одной лишь Великобритании, поступает с обработанными продуктами питания, а не с солью, добавляемой при приготовлении пищи или за столом. Несмотря на снижение общего потребления соли, в рекомендациях по общественному здравоохранению по-прежнему рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день, что пока не является общепринятой нормой.

Для достижения подобных целей общественного здравоохранения очень важно точно определить количество потребляемой соли, чтобы изучить потенциальную зависимость между дозой и риском развития диабета 2 типа, настаивает Грин. В рассматриваемом исследовании в качестве более точного показателя потребления соли использовалась экскреция натрия с мочой, которая действительно показала, что более высокий уровень экскреции натрия коррелирует с повышенным риском развития диабета 2-го типа. Однако в этой части анализа не учитывались потребляемые продукты питания, что оставляет неопределенность в отношении непосредственной роли соли в риске развития диабета 2-го типа.

Более того, хотя исследования, проведенные на животных, позволяют предположить, что повышенное потребление соли может влиять на уровень кортизола, артериальное давление и эффективность инсулина, у людей это не было доказано.

Тем не менее, имеются более убедительные доказательства того, что снижение потребления соли может принести пользу больным диабетом 2-го типа, особенно в плане контроля повышенного артериального давления.

Проведенное исследование указывает на связь между добавленной солью и риском развития диабета 2-го типа, но при этом не определяет необходимое снижение потребления соли. Поэтому рекомендуется придерживаться установленных рекомендаций по профилактике диабета 2-го типа, таких как поддержание здорового веса, активный образ жизни и сбалансированное питание.

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