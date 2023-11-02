Цена приятного вкуса: популярная приправа может повысить риск возникновения диабета

Ученые выяснили, что широко используемая в кулинарии приправа может повысить риск возникновения диабета 2-го типа, но отказаться от нее будет не так просто.

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Соль является едва ли не важнейшим ингредиентом большинства блюд, подчеркивая и усиливая их вкусовые качества. Однако результаты недавнего исследования, проведенного в Тулейнском университете, свидетельствуют о том, что высокое потребление соли может быть связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, пишет Medical News.

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В исследовании, опубликованном в журнале Mayo Clinic Proceedings, проанализировано потребление соли более чем 400 000 взрослыми людьми из Биобанка Великобритании. В течение 11,8-летнего среднего периода наблюдения более чем у 13 000 человек развился диабет 2-го типа.

Результаты показали, что по сравнению с участниками, редко употреблявшими соль, те, кто часто включал соль в пищу, имели повышенный риск развития диабета 2-го типа — 13% для "иногда", 20% для "обычно" и 39% для "всегда".

Исторически сложилось так, что сокращение потребления соли рекомендовалось для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Однако новое исследование стало первым свидетельством того, что оно может также способствовать профилактике диабета 2-го типа.

Доктор Лу Ци, ведущий автор исследования, профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета, отметил, что, хотя точная причина такой связи остается неясной, высокое потребление соли может побуждать людей к потреблению больших объемов пищи. Это может повысить вероятность развития таких факторов риска, как ожирение и воспаление, о чем свидетельствует обнаруженная в исследовании корреляция между частым потреблением соли и повышенным индексом массы тела, и соотношением объема талии и бедер.

В будущем планируется провести клинические испытания с контролем количества потребляемой соли, чтобы лучше понять последствия. Тем не менее, доктор Ци выступает за скорейшее внедрение альтернативных приправ с низким содержанием натрия, подчеркивая потенциальную значительную пользу для здоровья.

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