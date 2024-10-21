Здоровый выбор: 3 самые полезные вида соли для приготовления пищи

Если соль была под запретом на вашей кухне, возможно, пришло время возобновить отношения с ней. На самом деле соль получила плохую славу не совсем заслуженно. Но, чтобы принести организму только пользу, нужно выбирать самые полезные варианты соли.

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Чаще всего мы используем обычную поваренную соль, но существует еще множество других вариантов, которые могут принести не только больше вкуса, но и пользы для здоровья. По словам диетолога Дженнифер Вайс, соль является важным минералом, и она важна для функционирования вашего организма. "Электролиты необходимы для правильной гидратации, сокращения мышц (в том числе сердца) и баланса pH в крови", — говорит она. Умеренность – залог здорового образа жизни, и соль не является исключением. О самых полезных вариантах соли пишет Real Simple.

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Фото: Freepik

Соль — это минерал, встречающийся в горной природе и состоящий из хлорида натрия. Его добывают в океане, соленых озерах и из больших групп горных пород, которые образованы отложениями хлорида натрия, также известного как соль. Во многих странах мира есть соляные шахты, в которых добывают ионизированную соль — или поваренную соль — в том виде, в котором мы ее знаем. Источник, обработка и кристаллы соли играют роль в том, какая соль попадает на ваш стол. Выбор самой здоровой соли зависит от вашего личного вкуса и состояния здоровья.

По словам Вайс, люди находят альтернативы обычной соли, чтобы лучше следить за своим здоровьем и удовлетворять свои вкусовые предпочтения. Взрослым обычно требуется около 2300 миллиграммов натрия каждый день (около 1 чайной ложки обычной йодированной поваренной соли), согласно Диетическим рекомендациям для американцев. Некоторые могут захотеть сократить потребление натрия или увеличить потребление других микроэлементов, покупая различные виды соли, включая йодированную соль", — говорит диетолог. Имейте в виду, что существуют небольшие различия во вкусе соли, из-за размера зерен и добавок или ингредиентов.

Если вы хотите найти лучшую соль для себя, ознакомьтесь с тремя самыми полезными вариантами.

Морская соль

Морская соль поступает из испаренной морской воды или из воды в соленых озерах. Поскольку она обрабатывается меньше, чем йодированная, эта соль сохраняет дополнительные минералы. Крупная морская соль содержит около 1560 миллиграммов натрия на чайную ложку, а также может содержать следы калия, железа и цинка.

Гималайская розовая соль

Фото: Freepik

Еще одна полезная замена поваренной соли — гималайская соль. Ее зерна крупнее, поэтому вам не понадобится много для ароматизации еды. Вайс объясняет, что в гималайской соли больше "кальция, калия, магния и железа (в следовых количествах) и меньше натрия, чем в поваренной соли". Содержание натрия в гималайской розовой соли составляет около 2200 миллиграммов натрия на чайную ложку.

Кошерная соль

Как разновидность морской соли, кошерная соль более крупная, чем йодированная, что делает ее идеальной альтернативой для приготовления пищи и приправы к мясу. Грубая кошерная соль содержит около 1240 миллиграммов натрия на чайную ложку, аналогично поваренной соли, но с более эффективными свойствами.

В зависимости от ваших личных предпочтений и диетических ограничений, эти соли могут стать лучшей альтернативой обычной поваренной соли.

Напомним, 5 способов сократить потребление соли, не жертвуя вкусом.

Ранее Фокус писал о том. как йодированная соль поможет предотвратить дефицит йода.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.