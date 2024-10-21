Здоровий вибір: 3 найкорисніші види солі для приготування їжі

Якщо сіль була під забороною на вашій кухні, можливо, настав час відновити стосунки з нею. Насправді сіль отримала погану славу не зовсім заслужено. Але, щоб принести організму тільки користь, потрібно вибирати найкорисніші варіанти солі.

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Найчастіше ми використовуємо звичайну кухонну сіль, але існує ще безліч інших варіантів, які можуть принести не тільки більше смаку, а й користі для здоров'я. За словами дієтолога Дженніфер Вайс, сіль є важливим мінералом, і вона важлива для функціонування вашого організму. "Електроліти необхідні для правильної гідратації, скорочення м'язів (зокрема серця) і балансу pH у крові", — каже вона. Помірність — запорука здорового способу життя, і сіль не є винятком. Про найкорисніші варіанти солі пише Real Simple.

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Фото: Freepik

Сіль — це мінерал, що трапляється в гірській природі і складається з хлориду натрію. Його добувають в океані, солоних озерах і з великих груп гірських порід, які утворені відкладеннями хлориду натрію, також відомого як сіль. У багатьох країнах світу є соляні шахти, в яких видобувають іонізовану сіль або кухонну сіль — у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Джерело, обробка і кристали солі відіграють роль у тому, яка сіль потрапляє на ваш стіл. Вибір найздоровішої солі залежить від вашого особистого смаку і стану здоров'я.

За словами Вайс, люди знаходять альтернативи звичайній солі, щоб краще стежити за своїм здоров'ям і задовольняти свої смакові переваги. Дорослим зазвичай потрібно близько 2300 міліграмів натрію щодня (близько 1 чайної ложки звичайної йодованої кухонної солі), згідно з Дієтичними рекомендаціями для американців. Дехто може захотіти скоротити споживання натрію або збільшити споживання інших мікроелементів, купуючи різні види солі, включно з йодованою сіллю", — каже дієтолог. Майте на увазі, що існують невеликі відмінності в смаку солі, через розмір зерен і добавок або інгредієнтів.

Якщо ви хочете знайти найкращу сіль для себе, ознайомтеся з трьома найкориснішими варіантами.

Морська сіль

Морська сіль надходить із випареної морської води або з води в солоних озерах. Оскільки вона обробляється менше, ніж йодована, ця сіль зберігає додаткові мінерали. Велика морська сіль містить близько 1560 міліграмів натрію на чайну ложку, а також може містити сліди калію, заліза і цинку.

Гімалайська рожева сіль

Фото: Freepik

Ще одна корисна заміна кухонної солі — гімалайська сіль. Її зерна більші, тому вам не знадобиться багато для ароматизації їжі. Вайс пояснює, що в гімалайській солі більше "кальцію, калію, магнію і заліза (у слідових кількостях) і менше натрію, ніж у кухонній солі". Вміст натрію в гімалайській рожевій солі становить близько 2200 міліграмів натрію на чайну ложку.

Кошерна сіль

Як різновид морської солі, кошерна сіль крупніша, ніж йодована, що робить її ідеальною альтернативою для приготування їжі та приправи до м'яса. Груба кошерна сіль містить близько 1240 міліграмів натрію на чайну ложку, аналогічно до кухонної солі, але з більш ефективними властивостями.

Залежно від ваших особистих вподобань і дієтичних обмежень, ці солі можуть стати найкращою альтернативою звичайній кухонній солі.

Нагадаємо, 5 способів скоротити споживання солі, не жертвуючи смаком.

Раніше Фокус писав про те. як йодована сіль допоможе запобігти дефіциту йоду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.