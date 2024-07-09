Їжте менше солі: 5 способів скоротити споживання, не жертвуючи смаком

Усім відомо, що надмірне споживання солі може негативно позначитися на вашому здоров'ї, зокрема на здоров'ї серця. Ці поради допоможуть обмежити споживання солі, не жертвуючи смаком.

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Можливо, ви чули, що сіль сприяє затримці води, але чи знаєте ви, що підвищене споживання солі також пов'язане з високим кров'яним тиском? Надмірне споживання будь-якого продуту може нашкодити, і сіль не є винятком: занадто багато солі шкідливо для здоров'я. І саме тому ВООЗ рекомендує споживати не більше п'яти грамів солі щодня, а в середньому ми споживаємо майже удвічі більше. Про те, як їсти менше солі, пише Fuer Sie.

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Сіль — це всього лише звичка, і смаковим рецепторам потрібен час, щоб поступово перебудуватися на новий режим. Завдяки цим порадам ви зможете крок за кроком їсти менше солі.

Додавайте сіль наприкінці готування

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Чи справді страві бракує солі, ви дізнаєтеся тільки незадовго до подачі — і після того, як використаєте всі інші трави і спеції. Найчастіше цього буває достатньо, щоб надати страві особливого смаку. Тому дайте свіжим травам і спеціям розкрити свій смак та аромат, а сіль додавайте в самому кінці приготування страви.

Приберіть сільничку зі столу

Як уже згадувалося, вживання солі — це просто звичка, і саме тому ми завжди думаємо, що наша їжа прісна на смак, хоча насправді це не так. Просто приберіть сільничку зі столу, повірте, це працює. Краще розмістіть її якомога далі, щоб не піддатися спокусі потягнутися за черговою дрібкою солі.

Змішайте сіль з іншими спеціями

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Ви також можете перехитрити свої смакові рецептори на етапі адаптації, і зменшити кількість споживаної солі. Для цього просто додайте в сільничку сіль разом з іншими спеціями. Для цього підійдуть домашні трав'яні солі або смачні спеції.

Поступово зменшуйте кількість солі

Якщо ви хочете їсти менше солі, вам слід поступово до цього звикнути. Замість того щоб одразу повністю відмовлятися від солі, ви можете щоразу вживати менше або уникати солі під час одного з прийомів їжі на день. З часом вам стане легше їсти менше солі.

Уникайте оброблених продуктів

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Готові страви та продукти з високим ступенем переробки часто містять багато солі, яку ви не можете контролювати. Постарайтеся максимально виключити такі продукти зі свого харчування і краще готуйте самостійно. Так ви можете самостійно регулювати кількість доданої солі.

Високе споживання солі не тільки сприяє затримці води в організмі, а й спричиняє підвищення артеріального тиску. Воно пов'язане з підвищеним ризиком високого кров'яного тиску, хвороб серця, інсульту і захворювань нирок. Вживання меншої кількості солі може знизити кров'яний тиск і загалом призвести до поліпшення здоров'я.

Нагадаємо, 4 сигнали організму, що ви їсте занадто багато солі.

Раніше Фокус писав про те. як йодована сіль допоможе запобігти дефіциту йоду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.