Не тільки спрага: 4 сигнали організму, що ви їсте занадто багато солі

Ми солимо їжу, їмо напівфабрикати та оброблені продукти, абсолютно не замислюючись про кількість солі, яку з'їдаємо за день. Але надмірне вживання солі може бути небезпечним для здоров'я.

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Сіль не можна виключати з раціону, оскільки людині необхідна певна кількість солі, щоб підтримувати здоров'я свого організму. Але проблема полягає в тому, що часто ми їмо її занадто багато. ВООЗ також попереджає про наслідки вживання занадто великої кількості солі. Якщо ви помітили у себе симптоми, що насторожують, зверніть увагу на кількість солі в раціоні. Про це пише Fit For Fun.

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Німецьке товариство харчування (DGE) рекомендує молодим людям і дорослим споживати максимум 6 г (близько 1 чайної ложки) солі. Надмірне вживання солі може спричинити високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання. За даними досліджень, близько 1,6 мільйона людей щороку помирають через занадто солону дієту. Вам слід серйозно поставитися до цих чотирьох попереджувальних знаків організму.

Вам постійно хочеться пити

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Ваше тіло вимагатиме більше води, особливо якщо ви з'їли багато оброблених продуктів. Організму необхідна певна кількість солі для регулювання водного балансу в клітинах. Натрій у солі також відповідає за передачу нервових імпульсів, регуляцію серцевого ритму і роботу м'язів. Але якщо концентрація занадто висока, мозок дає сигнал і ми відчуваємо спрагу.

Якщо ви не заповните потребу в рідині, то через деякий час може виникнути сплутаність свідомості, головний біль або втрата свідомості внаслідок порушення водного балансу. Однак важливо знати, що постійна спрага також може бути ознакою діабету.

У вас болить голова

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Відчуття печіння або пульсації в ділянці скронь може мати безліч причин. Крім стресу, причиною болю часто є зневоднення та вживання занадто солоної їжі.

Подумайте про те, що ви їли востаннє, оскільки занадто багато солі призводить до розширення судин і головного болю.

У вас постійне здуття

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На відміну від здуття живота, спричиненого бобовими або капустою, здуття, спричинене занадто великою кількістю солі, пов'язане з водою. Якщо в крові занадто багато натрію, вода витікає з клітин і провокує набряк. Це одразу ж помітно на пальцях рук і ніг.

Ви не відчуваєте смак їжі

Якщо ви звикли до дуже солоної їжі, то макарони та салат уже не матимуть помірно приправленого смаку. А все тому, що ваші смакові рецептори звикнуть до солі, тож потрібно їх перенавчати. Приправляйте свою їжу більш здоровими альтернативами, наприклад, свіжою зеленню, перцем чилі або лимонним соком.

Поступово ваші смакові рецептори звикнуть до змін і ви зможете зменшити кількість солі.

Нагадаємо, 6 причин додати в чай дрібку солі.

Раніше Фокус писав про те. як йодована сіль допоможе запобігти дефіциту йоду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.