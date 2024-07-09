Ешьте меньше соли: 5 способов сократить потребление, не жертвуя вкусом

Всем известно, что чрезмерное потребление соли может негативно отразиться на вашем здоровье, в частности на здоровье сердца. Эти советы помогут ограничить потребление соли, не жертвуя вкусом.

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Возможно, вы слышали, что соль способствует задержке воды, но знаете ли вы, что повышенное потребление соли также связано с высоким кровяным давлением? Чрезмерное потребление любого продута может навредить, и соль не является исключением: слишком много соли вредно для здоровья. И именно поэтому ВОЗ рекомендует потреблять не более пяти граммов соли каждый день, а в среднем мы потребляем более чем в два раза больше. О том, как есть меньше соли, пишет Fuer Sie.

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Соль – это всего лишь привычка, и вкусовым рецепторам требуется время, чтобы постепенно перестроиться на новый режим. Благодаря этим советам вы сможете шаг за шагом есть меньше соли.

Добавляйте соль в конце готовки

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Действительно ли блюду не хватает соли, вы узнаете только незадолго до подачи – и после того, как используете все остальные травы и специи. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы придать блюду особый вкус. Поэтому дайте свежим травам и специям раскрыть свой вкус и аромат, а соль добавляйте в самом конце приготовления блюда.

Уберите солонку со стола

Как уже упоминалось, употребление соли – это просто привычка, и именно поэтому мы всегда думаем, что наша еда пресная на вкус, хотя на самом деле это не так. Просто уберите солонку со стола, поверьте, это работает. Лучше разместите ее как можно дальше, чтобы не поддаться искушению потянуться за очередной щепоткой соли.

Смешайте соль с другими специями

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Вы также можете перехитрить свои вкусовые рецепторы на этапе адаптации, и уменьшить количество потребляемой соли. Для этого просто добавьте в солонку соль вместе с другими специями. Для этого подойдут домашние травяные соли или вкусные специи.

Постепенно уменьшайте количество соли

Если вы хотите есть меньше соли, вам следует постепенно к этому привыкнуть. Вместо того чтобы сразу полностью отказываться от соли, вы можете каждый раз употреблять меньше или избегать соли во время одного из приемов пищи в день. Со временем вам станет легче есть меньше соли.

Избегайте обработанных продуктов

Фото: Freepik

Готовые блюда и продукты с высокой степенью переработки часто содержат много соли, которую вы не можете контролировать. Постарайтесь максимально исключить такие продукты из своего питания и лучше готовьте самостоятельно. Так вы можете самостоятельно регулировать количество добавленной соли.

Высокое потребление соли не только способствует задержке воды в организме, но и вызывает повышение артериального давления. Оно связано с повышенным риском высокого кровяного давления, болезней сердца, инсульта и заболеваний почек. Употребление меньшего количества соли может снизить кровяное давление и в целом привести к улучшению здоровья.

Напомним, 4 сигнала организма, что вы едите слишком много соли.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.