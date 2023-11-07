Изменяется поведение: ученые раскрыли влияние оральных контрацептивов на мозг женщин

Ранее не раз подвергавшиеся критике исследователей за побочные эффекты, оральные контрацептивы, похоже, оказывают куда более серьезное влияние на организм.

Фармакологические контрацептивы уже давно известны своей неоднозначной репутацией и речь тут совсем не о моральной стороне вопроса. Теперь, судя по всему, в списке их негативных влияний на здоровье может появиться новая строка. Группа канадских исследователей опубликовала результаты своего нового исследования, свидетельствующие о том, что оральные контрацептивы могут влиять на структуру мозга, потенциально воздействуя на поведение женщин, пишет Medical News.

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В исследовании, проведенном под руководством Александры Бруйяр из Университета Квебека в Монреале, приняли участие 139 женщин в возрасте от 23 до 35 лет. Сравнение проводилось между 62 женщинами, принимающими оральные контрацептивы (ОК) в настоящее время, 37 женщинами, принимавшими их ранее, и 40 женщинами, никогда их не принимавшими, а также 41 мужчиной, включенным для дополнительного контраста.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) использовалась для измерения объема серого вещества и толщины коры в различных областях мозга. Исследование показало, что у женщин, принимающих ОК, истончена вентромедиальная префронтальная кора головного мозга — область, связанная с регуляцией эмоций, принятием решений и оценкой рисков. Такое истончение теоретически может влиять на социальное и импульсивное поведение, возможно, снижая реакцию страха и неприятие риска.

Несмотря на больший объем серого вещества в областях, связанных с обучением и контролем, наблюдаемый у женщин по сравнению с мужчинами, что может объяснять в целом меньшую импульсивность у женщин, только у тех, кто принимает ОК, наблюдалось специфическое истончение, о котором говорилось выше. Авторы подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы установить, имеют ли эти анатомические различия существенные поведенческие или психологические последствия.

Более 150 млн. женщин во всем мире используют ОК, признанные за их высокую эффективность в предотвращении беременности. Однако их применение сопряжено с такими рисками, как колебания настроения, изменение веса и другие физические симптомы. Бруйяр подчеркивает, что если о физических последствиях обычно рассказывают пациенткам, то потенциальное воздействие на структуру мозга и эмоциональную регуляцию обсуждается нечасто.

Цель исследования — не отговорить от использования ОК, а привлечь внимание к менее известному потенциальному воздействию на мозг. Оно призвано повысить научный интерес к женскому здоровью и стимулировать дискуссию о влиянии ОК на развитие мозга.

Ранее Фокус писал о том, насколько возможно непорочное зачатие у людей. После того как самка крокодила отложила оплодотворенные яйца без участия самца, ученые задались вопросом — возможен ли партеногенез у людей?

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

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