Большая маленькая звезда. Наше Солнце меньше по размеру, чем предполагалось: что выяснили ученые

Новое исследование показывает, что наша звезда имеет немного другой размер, хоть эта разница и незначительная.

Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что размер Солнца на несколько сотых процента меньше, чем показывали прошлые расчеты. Хотя такая разница кажется ничтожно малой, это может повлиять на понимание природы нашей родной звезды, пишет ScienceAlert.

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Ученые пришли к выводу, что размер сферы из плазмы под названием Солнце совсем немного меньше, чем предполагалось на основе изучения звуковых волн, которые формируются в недрах звезды. Они называются p-волнами. Авторы исследования говорят, что колебание этих волн дает возможность лучше понять внутренние процессы на Солнце и его размер, чем изучение других подобных звуковых волн.

Движение частиц в недрах Солнца постоянно создают сейсмические волнения, которые производят миллионы колеблющихся звуковых волн. Кроме p-волн существуют g-волны, которые колеблются вверх и вниз под действием гравитации, а если они возникают ближе к поверхности звезды, то называются f-волнами. По словам ученых, последние помогают в изучении закрученной горячей плазмы внутри Солнца, а p-волны лучше подходят для понимания размеров звезды.

Новое исследование показывает, что наша звезда имеет немного другой размер, хоть эта разница и незначительная Фото: NASA

Дело в том, что эти волны появляются в результате колебаний в недрах нашей звезды. Когда они перемещаются вверх, то бьются о поверхность Солнца или фотосферу, затем отражаются обратно, проходят через плазму и отражаются от другой части поверхности звезды.

Нынешние модели размера Солнца основаны на изучении f-волн, но авторы исследования считают, что они не могут дать точную картину. Дело в том, что они не доходят до края поверхности Солнца и отражаются раньше. В то же время p-волны менее подвержены влиянию магнитных полей и турбулентной плазмы. Поэтому ученые решили при измерении размеры Солнца основываться именно на этих волнах.

Новые расчеты показали, что что размер Солнца на несколько сотых процента меньше, чем показывали прошлые исследования, и что показывает стандартная модель Солнца.

Пока что результаты исследования ученых не прошли экспертную оценку, но авторы считают, что это может повлиять на понимание природы Солнца.

Как уже писал Фокус, в прошлом году ученые представили исследование, в котором было сказано, что через почти 30 тысяч лет наша Солнечная система пострадает от столкновения с остатком умершей звезды. То есть, ученые предположили, на основании наблюдений за белым карликом, что он летит к нашей Солнечной системе и должен столкнуться с ней. Подобное столкновение должно привести, возможно даже к разрушению Земли. Авторы недавнего исследования провели новое наблюдение и выяснили, что же произойдет на самом деле в далеком будущем.

Также Фокус писал о том, что Земля была гораздо заметнее для инопланетян в Юрский период. Исследователи говорят, что именно тогда признаки жизни на планете были самыми заметными.