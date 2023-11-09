Где прячется внеземная жизнь на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна: ученые нашли ответ

Исследователи изучили геологические особенности крупнейших спутников двух планет, которые могут стать идеальными местами для возникновения жизни.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, изучили сдвиговые разломы на спутнике Юпитера Ганимеде и спутнике Сатурна Титане. Подобные трещины возникают, когда стены разломов проходят мимо друг друга по горизонтали, либо влево, либо вправо. Это что-то вроде гигантской трещины на поверхности. Ученые считают, что эти геологические особенности могут быть идеальным местом для возникновения жизни, пишет Space.

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По словам ученых, такие разломы возникают на Ганимеде и Титане, когда спутники вращаются вокруг своих планет. Огромная гравитация газовых гигантов сжимает спутники, что приводит к деформации поверхности. По словам авторов исследования, сдвиговые разломы могут способствовать обмену поверхностных и подземных веществ, что создает идеальную среду для возникновения жизни.

На Титане, спутнике Сатурна, температура на поверхности составляет минус 179 градусов по Цельсию. Из-за того, что здесь невероятно холодно, вода фактически играет роль камня. Она может деформироваться и, в конечном итоге, образовывать разломы.

Титан Фото: NASA/Cassini

Ученые предполагают, что в десятках километров под ледяной поверхностью Титана находится океан из жидкой воды. Кроме того, это единственный спутник в Солнечной системе, который имеет похожую на земную плотную атмосферу. Это значит, что здесь может происходить такой же гидрологический цикл с метановыми облаками, дождем и жидким метаном, который наполняет озера и моря на поверхности. Считается, что на Титане может существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

В 2034 году на Титан прибудет летательный аппарат NASA под названием Dragonfly, который будет искать химические строительные блоки, необходимые для жизни. Он отравится на Титан в 2027 году, как уже писал Фокус.

Летательный аппарат должен приземлиться в районе кратера Селк и авторы исследования считают, что здесь существуют сдвиговые разломы, которые могут быть идеальным местом для развития внеземной жизни.

Ганимед Фото: wikipedia

Также ученые изучили геологические особенности спутника Юпитера Ганимеда, где также существуют сдвиговые разломы. Ученые выяснили, что они были могли быть созданы не только влиянием гравитации планеты, но и в результате других процессов.

По словам ученых, подобные исследования очень важны для подготовки будущих миссий на Титан и Ганимед.

Фокус уже писал том, что по словам авторов недавнего исследования на спутнике Сатурна Энцеладе, где существует океан под поверхностью, уже обнаружены все необходимые для появления и развития жизни химические компоненты.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA после дополнительного изучения данных, полученных аппаратом "Люси", выяснили, что зонд обнаружил не просто спутник у астероида Динкинеш. Оказалось, что это особый тип двойного соединенного астероида, каждая часть из которого имеет одинаковый размер.