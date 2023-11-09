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Прогуляться по улицам Древнего Рима: Rome Reborn 4.0 вернет вас в прошлое (фото)

Ася Небор-Николайчук
Фото: FLYOVERZONE | Опубликованная компанией Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не является типичной цифровой моделью

Опубликованная компанией Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не является типичной цифровой моделью. Это тщательно реконструированный целый город Древнего Рима, предназначенный как для академического изучения, так и для виртуального туризма.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это — прогуливаться по шумным улицам Древнего Рима? Благодаря новаторской работе археолога доктора Бернарда Фришера и его команды, теперь вы можете отправиться в виртуальное путешествие сердцем этой древней цивилизации с помощью Rome Reborn 4.0, пишет HeritageDaily.

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Опубликованная компанией Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не является типичной цифровой моделью. Это тщательно реконструированный целый город Древнего Рима, предназначенный как для академического изучения, так и для виртуального туризма. Этот инновационный проект предлагает уникальную возможность исследовать прошлое и оживляет историю, как никогда раньше.

Rome Reborn 4.0 — это результат более чем 27-летнего международного сотрудничества с использованием самых современных цифровых инструментов для углубления в богатую культурную историю Рима. Модель представляет вид всего города с высоты птичьего полета, позволяя пользователям парить над знаковыми достопримечательностями, слушая рассказы экспертов о 43 памятниках, храмах, сооружениях и исторических локациях.

Как и его предшественники, Rome Reborn 4.0 переносит нас в 320 год нашей эры, непосредственно перед переносом римской столицы в Константинополь
Фото: FLYOVERZONE

Но что делает этот проект действительно исключительным, так это его потенциальное применение. Учителя могут использовать Rome Reborn 4.0 на Yorescape, мобильном и веб-приложении, которое предлагает ученикам виртуальные экскурсии, чтобы улучшить их учебный опыт. Кроме того, путешественники, сидящие в креслах, теперь могут исследовать места наследия древней Римской империи, не выходя из дома.

Rome Reborn 4.0 — это последняя версия урбанистической модели, которую доктор Фришер возглавляет с 1996 года. С самого начала проект был глобальным сотрудничеством, в котором участвовали эксперты по римской археологии, компьютерной графике и дизайну виртуальной реальности. Предыдущие итерации, такие как Rome Reborn 1.0 (2007), 2.0 (2008) и 3.0 (2018), получили миллионы просмотров в видео формате по всему миру.

Как и его предшественники, Rome Reborn 4.0 переносит нас в 320 год нашей эры, непосредственно перед переносом римской столицы в Константинополь. Цифровое воспроизведение базируется на научной точности, используя доступные, но иногда фрагментарные исторические свидетельства.

Команда Flyover Zone остается преданной обновлению модели, поскольку появляются новые находки и интерпретации, гарантируя, что она остается авторитетной и всеобъемлющей визуализацией древнего города.

Подытоживая, Rome Reborn 4.0 является свидетельством силы технологий и сотрудничества в воссоздании прошлого. Он предлагает увлекательное путешествие по улицам Древнего Рима, является бесценным инструментом для педагогов и постоянно развивается, чтобы отражать последние археологические открытия.

Независимо от того, являетесь ли вы заядлым энтузиастом истории или просто интересуетесь прошлым, эта цифровая модель позволяет каждому сделать шаг назад во времени и почувствовать величие дней славы Рима.

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