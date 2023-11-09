Потерянную астронавтами МКС сумку с инструментами теперь можно увидеть в ночном небе (фото)

Возможно вы и не хотели наблюдать за выброшенным с Международной космической станции предметом, но теперь есть такая возможность.

На прошлой неделе двое астронавтов NASA потеряли сумку с инструментами во время ремонта Международной космической станции (МКС) в открытом космосе. Специалисты NASA занесли этот предмет в каталог космического мусора под именем 58229/1998-067WC и рассчитали орбиту его полета. Оказывается, теперь эту утерянную сумку можно увидеть в небе даже без помощи мощного телескопа. Для этого нужно лишь темное небо и наличие бинокля, пишет IFLScience.

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Конечно, по сравнению с орбитальной станцией потерянная сумка с инструментами является крошечным предметом. Тем не менее, по словам ученых, она отражает достаточно солнечного свет, чтобы ее яркость достигла 6-й звездной величины в небе над Землей.

1 ноября двое астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара вышли в открытый космос для проведения обслуживания и ремонта МКС и потеряли сумку с инструментами Фото: NASA

Люди, имеющие отличное зрение, могут увидеть в ночном небе астрономические объекты с такой яркостью. Но, чтобы точно заметить сумку нужно все же воспользоваться биноклем. При этом небо должно быть чистым и темным, а также наблюдение нужно проводить вдали от городов, где существует световое загрязнение.

По словам ученых, сумка летит в космосе почти с той же скоростью, что и МКС и по той же траектории, хотя и немного опережает саму станцию. Считается, что еще несколько месяцев подряд эта сумка будет кружить вокруг Земли и будет доступна для наблюдения. После этого космический предмет опуститься на более низкую орбиту и сгорит в верхних слоях атмосферы Земли. Но чем дольше сумка будет опускаться к атмосфере, тем труднее ее будет обнаружить. Поэтому лучшее время наблюдения за ней – это ближайшие недели.

Для того, чтобы обнаружить потерянный предмет нужно найти сначала в космосе МКС, которая будет пролетать над местом наблюдения. На этой неделе, например, перемещение МКС вокруг Земли хорошо видно в Северном полушарии. Но для этого нужно встать очень рано, еще до рассвета.

Так выглядит потерянная сумка с инструментами с борта МКС Фото: NASA

МКС можно легко увидеть только тогда, когда на Земле темно, но солнечный свет уже освещает планету. Орбитальная станция, которая находится на высотке 400 км над поверхностью Земли хорошо видна в бинокль в это время. Конечно, космический объект с яркостью 6-й звездной величины увидеть труднее, чем более яркую орбитальную станцию. Но, возможно, вам повезет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самого далекого двойника Млечного Пути – спиральную галактику с перемычкой на расстоянии 11,7 млрд световых лет от Земли. При этом ученые сделали неожиданные открытия, которые касаются особенности этой галактики, а также темной материи.

Также Фокус писал о том, что стали известны подробности миссии NASA на обратную сторону Луны. На Луну полетит устройство SPIDER для исследования недр спутника, чтобы обнаружить здесь водяной лед.