Астронавты смогут выжить на Луне благодаря земным бактериям: что обнаружили ученые (фото)

Ученые считают, что земные микробы помогут выращивать растения в лунной почве.

На Земле бактерии помогли сделать планету более пригодной для жизни то же самое они смогут сделать с Луной, но в меньших масштабах. Согласно исследованию, опубликованному в издании Communications Biology, земные бактерии могут улучшить лунную почву и таким образом, это позволит выращивать растения на Луне. Благодаря этому будущие астронавты получат не только еду, но и смогут улучшить воздух внутри базы, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Прошлые исследования показали, что в лунной почве имеются химические элементы, необходимые для роста растений. Таким образом ученые пришли к выводу, что на Луне можно создавать фермы и использовать местные ресурсы для поддержания жизни астронавтов на спутнике Земли. То есть астронавтам не придется везти с собой земную почву для выращивания растений, которые обеспечат не только пищей астронавтов, но и улучшат воздух внутри базы.

В то же время прошлые исследования показали, что сельскохозяйственные культуры плохо растут в лунной почве. Здесь нет соединений углерода и азота, чтобы растения могли хорошо расти, а фосфор заключен в нерастворимых соединениях, которые растениями трудно усваивать. То есть растения вырасти могут в лунной почве, но проживут очень недолго.

Авторы нового исследования решили выяснить, как сделать лунную почву более пригодной для выращивания растений. Ученые пришли к выводу, что вместо того, чтобы везти на Луну тонны удобрений, можно использовать земные бактерии для улучшения почвы. Ведь эти земные микробы миллиарды лет превращали земную почву в пригодную для жизни растений среду. Поэтому то же самое они могут сделать и на Луне, но в меньших масштабах.

Ученые в рамках эксперимента решили выяснить, смогут ли 5 видов земных бактерий превратить нерастворимый фосфор в пригодную для питания растениями форму. Этот эксперимент длился 21 день и был проведен с использованием максимально точной копии лунной почвы Фото: space.com

Ученые в рамках эксперимента решили выяснить, смогут ли 5 видов земных бактерий превратить нерастворимый фосфор в пригодную для питания растениями форму. Этот эксперимент длился 21 день и был проведен с использованием максимально точной копии лунной почвы.

Результаты показали, что 3 вида бактерий в период от 10 дней до 21 дня в 2 раза увеличили количество растворимого фосфора в копии лунной почвы. То есть почва стала более пригодной для роста растений.

После этого ученые вырастили в искусственной лунной почве родственное табаку растение Nicotiana benthamiana. Оказалось, что уровень хлорофилла (пигмент, который помогает растениям собирать энергию из света) в этих растениях, выращенных в лунной почве с живыми бактериями в 2 раза больше, чем у растений, выращенных в лунной почве с мертвыми бактериями. Также эти растения имели более длинные стебли и корни.

Как уже писал Фокус, потерянную астронавтами МКС сумку с инструментами теперь можно увидеть в ночном небе. Возможно вы и не хотели наблюдать за выброшенным с Международной космической станции предметом, но теперь есть такая возможность.

Также Фокус писал о новой миссии NASA, которая должна отправится на обратную сторону Луны, чтобы обнаружить здесь водяной лед. Этот ресурс необходим для жизни астронавтов на спутнике Земли.