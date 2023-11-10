Генетическая связь указывает на миграцию древних людей из Украины в Западную Европу: что известно

Исследовав фрагменты черепа Homo sapiens, найденные в Крыму в 2009 году, ученые обнаружили неожиданную связь с древней ДНК людей, заселивших Западную Европу. Теперь есть основания полагать, что люди из Крыма были протограветийцами.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как наш вид Homo sapiens попал в Западную Европу? Недавнее исследование углубляется в эту тайну, используя два фрагмента черепа, найденные в Крыму в 2009 году, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование сосредоточилось на древних фрагментах черепа, возрастом примерно 37 000-36 000 лет, найденных на археологическом памятнике Буран-Кая III. Эти люди не только скрещивались с неандертальцами, но и были связаны с древнейшими Homo sapiens в Европе, которые прибыли около 45 000 лет назад, но считались вымершими после великой климатической катастрофы.

Вместе с такими артефактами, как каменные орудия труда и бусины из кости мамонта, фрагменты черепа свидетельствуют о присутствии анатомически современного человека в Восточной Европе. Сотрудничая с французскими и украинскими археологами, исследователи тщательно избегали современного загрязнения ДНК и успешно идентифицировали древнюю ДНК.

Анализ позволил создать комплексную модель, иллюстрирующую перемещение населения в период верхнего палеолита (около 40 000-12 000 лет назад). Эти люди, древнейшие западноевропейцы, навсегда поселились в Европе и оставили следы в геномах современных европейцев.

Геномное родство между Буран-Кая III и другими древними особями Фото: Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02211-9

Их прибытие, которое, по оценкам, произошло после ледникового периода около 38 000 лет назад, совпало с извержением супервулкана вблизи Неаполя, который засыпал пеплом юго-восточную и восточную Европу. Считается, что этот экологический кризис в сочетании с низкими температурами привел к вымиранию неандертальцев и первых популяций Homo sapiens в начале верхнего палеолита.

Люди из Буран-Кая III, хотя и представлены фрагментарной информацией, связаны с 740 000 генетических вариаций, общих с другими древними людьми, что свидетельствует о том, что они были частью второй волны европейского заселения после экологического кризиса. Интересно, что более поздние особи имели следы скрещивания с представителями первой волны заселения. Это опровергает мнение о том, что они были полностью уничтожены.

Генетические связи с современным кавказским населением указывают на миграцию с Ближнего Востока через Кавказ в современную Украину. Самая сильная генетическая связь оказалась с популяциями на юго-западе Франции, северо-востоке Испании, Австрии и Чехии. Эти особи, связанные с классическим граветтским периодом, были создателями культовых женских статуэток из слоновой кости, известных как "граветтские Венеры".

Эта генетическая связь позволяет предположить, что люди из Буран-Кая III были протограветийцами, что указывает на культурную практику, которая распространялась с востока на запад. Вопреки предыдущим сомнениям археологов, генетические результаты подтверждают, что эти крымские люди действительно были предками западноевропейцев, которые внесли свой вклад в знаменитую граветтскую культуру и изготовили изысканные граветтские Венеры.

По сути, это исследование открывает древние страницы нашей европейской родословной, показывая путь миграции, скрещивания и культурного обмена. Речь идет не только о древних костях, но и о людях, что проложили путь к разнообразному гобелену человечества, которое мы видим сегодня.

Ранее Фокус писал о самых древних метательных копьях. На археологическом участке нашли оружие возрастом 31 тысяч лет.

А также мы рассказывали о нетронутой этрусской гробнице, которую археологи открыли. Этруски, древняя цивилизация, предшествовавшая Римской империи, оставила после себя много тайн, и эта находка обещает раскрыть множество знаний об их обычаях и образе жизни.