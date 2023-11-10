Гормональная несправедливость: ученые узнали, почему у некоторых людей развивается ПТСР

Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Недавнее исследование, проведенное в Швейцарском федеральном технологическом институте Лозанны, позволило получить новые сведения о том, почему некоторые люди более подвержены развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после травмирующих событий. Исследование подчеркивает значительную роль гормонального ответа организма на стресс в определении уязвимости к ПТСР, пишет New Atlas.

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Основное внимание в исследовании, проведенном под руководством Кармен Санди, уделяется различиям в уровне глюкокортикоидов — стероидных гормонов, выделяемых во время стресса. У людей с ПТСР часто наблюдается снижение уровня глюкокортикоидов, таких как кортизол — ключевой гормон, участвующий в реакции на стресс. Первоначально считалось, что такие низкие уровни являются следствием травмы, однако в настоящее время существует мнение, что они могут предшествовать развитию ПТСР и даже способствовать ему.

Используя генетически модифицированных крыс с замедленной реакцией на кортизол, исследователи изучили, как это гормональное изменение может быть связано с ПТСР. Они обнаружили, что снижение реакции на глюкокортикоиды связано с рядом ключевых признаков ПТСР, таких как ухудшение угасания страха у самцов, уменьшение объема гиппокампа (области мозга, играющей ключевую роль в развитии памяти) и нарушения быстрого сна, который важен для консолидации памяти.

Интересно, что когда крыс подвергали процедурам, сходным с когнитивно-поведенческой терапией, и вводили им кортикостерон (крысиный аналог кортизола), исследователи отмечали значительное уменьшение симптомов ПТСР, включая реакцию страха и нарушения сна.

Данное исследование предоставляет важные причинные доказательства, связывающие низкую глюкокортикоидную реактивность с развитием симптомов ПТСР, и предполагает, что она может влиять и на другие факторы риска, связанные с этим расстройством. Полученные результаты открывают путь к изучению глюкокортикоидной терапии как потенциального терапевтического подхода к ПТСР, особенно у пациентов со сниженной глюкокортикоидной реактивностью, считают авторы.

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