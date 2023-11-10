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8 лет на подготовку: новый тест способен выявить болезнь Крона задолго до ее развития

Ксения Романова
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | В ходе дальнейших исследований будет выяснено, могут ли ранние вмешательства уменьшить последствия ВЗК или вовсе вылечить его

Хотя болезнь Крона до сих пор остается неизлечимой, ученые уверенны, что ранняя диагностика заболевания даст шанс найти возможный метод борьбы с ним.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, и Ольборгского университета в Дании, позволило добиться значительного прогресса в раннем выявлении болезни Крона — разновидности воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), не имеющей лечения. В ходе исследования были проанализированы результаты анализов примерно 20 000 пациентов с болезнью Крона за десять лет до постановки им диагноза, пишет ScienceAlert.

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Исследование было направлено на выявление незначительных изменений в 17 биомаркерах, включая показатели воспаления и уровень минералов, таких как железо. Эти изменения начали проявляться примерно за восемь лет до официального диагноза болезни Крона и за три года до язвенного колита, другой формы ВЗК.

Хотя имеющиеся биомаркеры продемонстрировали лишь скромную способность предсказывать развитие ВЗК, иммунолог Джеймс Ли отметил важность полученных результатов, подчеркнув возможность разработки методов профилактики и раннего лечения.

Биомаркеры в крови, которые были связаны с развитием ВЗК
Фото: Cell Reports Medicine

Результаты исследования особенно актуальны в связи с тем, что заболеваемость ВЗК, которая обычно поражает людей молодого возраста, растет во всем мире. Ранее практически не было конкретных доказательств наличия доклинической стадии у этих заболеваний, однако данное исследование позволяет предположить, что она может длиться дольше, чем считалось ранее.

Ожидается, что в ходе дальнейших исследований будет выяснено, могут ли ранние вмешательства уменьшить последствия ВЗК или предотвратить его возникновение. Как отмечает молекулярный исследователь Мари Вестергаард, понимание происхождения болезни Крона и сопутствующих заболеваний остается одной из ключевых задач ученых. Это исследование дает надежду на более раннее выявление и улучшение качества жизни потенциальных пациентов с ВЗК.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

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