8 лет на подготовку: новый тест способен выявить болезнь Крона задолго до ее развития

Хотя болезнь Крона до сих пор остается неизлечимой, ученые уверенны, что ранняя диагностика заболевания даст шанс найти возможный метод борьбы с ним.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, и Ольборгского университета в Дании, позволило добиться значительного прогресса в раннем выявлении болезни Крона — разновидности воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), не имеющей лечения. В ходе исследования были проанализированы результаты анализов примерно 20 000 пациентов с болезнью Крона за десять лет до постановки им диагноза, пишет ScienceAlert.

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Исследование было направлено на выявление незначительных изменений в 17 биомаркерах, включая показатели воспаления и уровень минералов, таких как железо. Эти изменения начали проявляться примерно за восемь лет до официального диагноза болезни Крона и за три года до язвенного колита, другой формы ВЗК.

Хотя имеющиеся биомаркеры продемонстрировали лишь скромную способность предсказывать развитие ВЗК, иммунолог Джеймс Ли отметил важность полученных результатов, подчеркнув возможность разработки методов профилактики и раннего лечения.

Биомаркеры в крови, которые были связаны с развитием ВЗК Фото: Cell Reports Medicine

Результаты исследования особенно актуальны в связи с тем, что заболеваемость ВЗК, которая обычно поражает людей молодого возраста, растет во всем мире. Ранее практически не было конкретных доказательств наличия доклинической стадии у этих заболеваний, однако данное исследование позволяет предположить, что она может длиться дольше, чем считалось ранее.

Ожидается, что в ходе дальнейших исследований будет выяснено, могут ли ранние вмешательства уменьшить последствия ВЗК или предотвратить его возникновение. Как отмечает молекулярный исследователь Мари Вестергаард, понимание происхождения болезни Крона и сопутствующих заболеваний остается одной из ключевых задач ученых. Это исследование дает надежду на более раннее выявление и улучшение качества жизни потенциальных пациентов с ВЗК.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.