8 років на підготовку: новий тест здатний виявити хворобу Крона задовго до її розвитку

Хоча хвороба Крона досі залишається невиліковною, вчені впевнені, що рання діагностика захворювання дасть шанс знайти можливий метод боротьби з ним.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Інституту Френсіса Кріка у Великій Британії, та Ольборзького університету в Данії, дало змогу домогтися значного прогресу в ранньому виявленні хвороби Крона — різновиду запального захворювання кишківника (ЗЗК), що не має лікування. Під час дослідження було проаналізовано результати аналізів приблизно 20 000 пацієнтів із хворобою Крона за десять років до постановки їм діагнозу, пише ScienceAlert.

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Дослідження було спрямоване на виявлення незначних змін у 17 біомаркерах, включно з показниками запалення та рівнем мінералів, таких як залізо. Ці зміни почали проявлятися приблизно за вісім років до офіційного діагнозу хвороби Крона і за три роки до виразкового коліту, іншої форми ЗЗК.

Хоча наявні біомаркери продемонстрували лише скромну здатність передбачати розвиток ЗЗК, імунолог Джеймс Лі наголосив на важливості отриманих результатів, підкресливши можливість розроблення методів профілактики та раннього лікування.

Біомаркери в крові, які були пов'язані з розвитком ЗЗК Фото: Cell Reports Medicine

Результати дослідження особливо актуальні у зв'язку з тим, що захворюваність на ЗЗК, яка зазвичай вражає людей молодого віку, зростає в усьому світі. Раніше практично не було конкретних доказів наявності доклінічної стадії у цих захворювань, проте дане дослідження дає змогу припустити, що вона може тривати довше, ніж вважалося раніше.

Очікується, що під час подальших досліджень буде з'ясовано, чи можуть ранні втручання зменшити наслідки ЗЗК або запобігти його виникненню. Як зазначає молекулярний дослідник Марі Вестергаард, розуміння походження хвороби Крона та супутніх захворювань залишається одним із ключових завдань учених. Це дослідження дає надію на більш раннє виявлення та покращення якості життя потенційних пацієнтів із ЗЗК.

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