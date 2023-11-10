Новый подозреваемый: ученые обнаружили ген, ответственный за развитие рака простаты

В ходе последнего исследования ученым удалось обнаружить ген, который дал подсказку в поиске методов борьбы со смертельным заболеванием.

В результате недавнего исследования ученые определили ключевой ген 9, ассоциированный с дифференцировкой меланомы (MDA-9), как ключевого игрока в распространении рака предстательной железы в костную ткань. Это открытие проливает свет на сложные биологические механизмы, определяющие прогрессирование и метастазирование рака предстательной железы, который, как известно, трудно поддается лечению после его распространения, пишет New Atlas.

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Учеными было установлено, что MDA-9 инициирует ряд клеточных процессов, приводящих к метастазированию в кости. Ген активирует и высвобождает в костную среду белок, известный как PDGF-AA. Затем этот белок взаимодействует с мезенхимальными стромальными клетками костного мозга (МСККМ), запуская сигнальный путь Hippo, имеющий решающее значение для регенерации клеток. Это взаимодействие приводит к выработке CXCL5 — белка, привлекающего раковые клетки в костную ткань и стимулирующего рост остеокластов, участвующих в разрушении костей.

Исследовательская группа под руководством Свадеша Даса и Пола Фишера продемонстрировала, как раковые клетки простаты взаимодействуют с нормальными МСККМ, способствуя распространению и размножению рака в костях. Ученые подчеркнули, что разрушение MDA-9 в клетках рака простаты останавливает эту цепную реакцию, предлагая потенциальный способ предотвращения метастазирования.

Хотя полученные результаты, по словам авторов, относятся в первую очередь к раку предстательной железы, наличие MDA-9 в других видах рака, включая рак мозга, молочной железы, легких и поджелудочной железы, позволяет говорить о более глобальной роли в развитии этих заболеваний. Группа специалистов разработала новый ингибитор, направленный против MDA-9, который показал многообещающие результаты в доклинических исследованиях. В ближайшее время этот ингибитор может перейти к клиническим испытаниям, что даст новую надежду в борьбе с распространенным раком и, возможно, с другими его видами, в которых участвует MDA-9, подытожили авторы.

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