В Иране тысячелетние артефакты находятся под угрозой, поскольку после Исламской революции доисламские реликвии часто заброшены. Это доказывает недавний случай, когда в иранском музее использовали горшок возрастом 2600 лет вместо мусорной урны.

В городе Рашт на севере Ирана, древний глиняный горшок стал центром внимания, но не из-за своего древнего происхождения, а из-за неожиданной роли мусорки в Археологическом музее Рашта. Этот древний сосуд происходит из Мидии, его возраст достигает удивительных 2600 лет, пишет Arkeonews.

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Мидийцы, древний иранский народ, оставили после себя следы своей цивилизации, которые очаровывают историков и археологов. Этот глиняный горшок, однако, нашел свое перепрофилирование в пренебрежительный способ, служа мусорной урной.

Такое использование исторического артефакта вызвало критику в адрес музея. Газета Etemad осветила этот вопрос, спрашивая, почему такой важный фрагмент истории используют таким образом. В ответ куратор попытался оправдать это небрежное решение, предположив, что пластиковые или деревянные мусорные баки легко бы похитили с территории музея.

Музей Рашта, основанный в 1971 году, хранит богатую коллекцию доисламских археологических находок из Гилана и различных регионов Ирана. В археологическом отделе музея, расположенном в подвальном помещении, представлено 40 экспозиций, демонстрирующих артефакты периода мидийцев и более поздних времен.

В городе Рашт на севере Ирана, древний глиняный горшок стал центром внимания, но не из-за своего древнего происхождения, а из-за неожиданной роли помойки в Археологическом музее Рашта Фото: Etemad Newspaper

Исторически мидийцы были древним народом, который жил в регионе между западным и северным Ираном с 678 г. до н. э. до около 549 г. до н. э. Несмотря на то, что они упоминаются в ассирийских источниках с конца IX века до н. э., доказательства существования единого мидийского государства в VIII-VII веках до н. э. были неуловимыми до недавних открытий.

Также об истории мидийцев упоминал Геродот в своей Mêdikos Logos. Он рассказывает о Дейоксе, мужчине, который объединил мидийские племена и основал империю со столицей в Экбатане. Согласно Геродоту, это государство простиралось до реки Галис в центральной Анатолии.

Интересно, что новая информация о мидийцах появилась благодаря раскопкам в Центральной Анатолии, Турция. Эти находки способствуют нашему растущему пониманию этой древней цивилизации.

Этот случай с глиняным горшком отражает более широкие вызовы, с которыми сталкивается культурное наследие в Иране. Тысячелетние артефакты находятся под угрозой из-за небрежности, недостаточного ухода и влияния окружающей среды на исторические места. Ситуация осложняется смещением акцентов в сторону исламской культуры после Исламской революции 1979 года, что привело к более консервативному подходу к доисламским реликвиям.

Нежелание полностью принять глубокое историческое наследие Ирана, несмотря на председательство в одной из крупнейших мировых империй, очевидно в отношении к культурным артефактам.

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