Жуткая тайна Гималаев: ученые объяснили, как сотни людей оказались в Озере Скелетов

Глубоко в сердце Гималаев лежит таинственное и жуткое место, известное как озеро Роопкунд. Этот отдаленный водоем, расположенный на потрясающей высоте 5 000 метров над уровнем моря, хранит ужасную тайну, которая годами озадачивала ученых и местных жителей.

Представьте себе озеро шириной всего 40 метров, окруженное суровой красотой гор. Добраться до него нелегко — одна лишь высота над уровнем моря делает путешествие непростым. Но еще более странными являются останки, найденные вокруг и внутри озера, что дало ему жуткое название — "Озеро Скелетов", пишет IFLScience.

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Долгое время местные жители шепотом рассказывали, что эти люди нашли свою смерть во время древнего горного града. Однако недавнее научное исследование возраста и генетического состава этих костей открыло гораздо более своеобразную и загадочную историю, чем кто-либо мог себе представить.

Команда исследователей из разных университетов начала новаторскую миссию, чтобы раскрыть правду, скрытую в таинственной загадке Озера Скелетов. Анализируя ДНК, извлеченную из 38 останков, найденных в окрестностях, они сделали удивительные открытия, которые бросили вызов устоявшимся верованиям.

Вопреки ожиданиям, люди, найденные в озере, не все происходили из одного временного периода или одного народа. На самом деле их разделяла потрясающая 1000 лет, и они имели очень разное происхождение.

Карта, показывающая расположение озера Роопкунд в Гималаях Фото: Harney et al., Nature Communications 2019

Как и ожидалось, большинство из них были индейцами, однако ДНК, извлеченная из 14 других, намекала на совсем другую историю. Эти люди, похоже, происходили из восточного Средиземноморья, возможно, с греческих островов. Удивительно, но родословная одного человека указывала на Юго-Восточную Азию, что значительно отличалось от остальных.

Более того, люди не стали жертвами одного катастрофического события, как считалось ранее. Радиоуглеродный анализ показал, что местные жители встретили свою судьбу более 1000 лет назад, в то время как путешественники прибыли гораздо позже, около 1800 года нашей эры. К тому же старшая группа происходила из разных регионов Индии, что охватывает временной промежуток по меньшей мере в два века.

Тайна гималайского Озера Скелетов

Профессор Дэвид Райх из Гарвардской медицинской школы выразил свое удивление, заявив: "Благодаря использованию биомолекулярных анализов, таких как древняя ДНК, реконструкция рациона с помощью стабильных изотопов и радиоуглеродного датирования, мы обнаружили, что история озера Роопкунд сложнее, чем мы когда-либо предполагали, и поднимает важный вопрос о том, как мигранты из восточного Средиземноморья, которые имеют крайне нетипичный для сегодняшнего региона профиль предков, умерли в этом месте всего несколько сотен лет назад".

Это исследование стало первым успешным сбором и анализом полной древней ДНК из Индии. ДНК редко хорошо сохраняется в жарком климате, а высокогорное озеро — одно из немногих мест на субконтиненте, где достаточно холодно для ее сохранения.

Выводы были настолько невероятными, что Райх и соавторы проверили их, исследовав изотопы костей, что подтвердило значительные различия в их рационе и вероятных местах происхождения.

Некоторые элементы местных легенд действительно совпадали с реальностью. Определенные черепа имели признаки повреждений, которые могут нанести большие камни, и почти половина из них были женщинами. Однако, что интригует, ни один из отобранных образцов не был биологически связан друг с другом.

Исследователи предполагают, что они могли быть паломниками, которые направлялись в соседний храм. Однако тайна углубляется, когда речь идет о других путешественниках, найденных на этом месте.

Это исследование открыло новые двери к пониманию сложного полотна человеческой миграции и взаимодействия в древности. Оно бросает вызов нашим предубеждениям и предлагает заглянуть в историю, гораздо более запутанную и удивительную, чем мы могли себе представить.

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