3 популярных мифа о гладиаторах: почему голливудские фильмы создали не совсем правильный образ

Одна из проблем заключается в том, что мы многое понимаем неправильно. История, которую мы видим на экранах, часто отличается от истории, какой она была на самом деле.

Привлекательность древних гладиаторских боев, ярко показанных в фильмах и телевизионных шоу, завораживает зрителей кровавым драматизмом и высокими ставками. Однако реальность, стоящая за этими историческими зрелищами, часто неправильно понимают, пишет Big Think.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миф №1: Бои насмерть

Вопреки тому, что показывают в фильмах, бои гладиаторов редко заканчивались смертью: двое выходили на ринг, а выходил только один. Они были скорее демонстрацией того, что римляне называли virtus, то есть физической и психической выносливости, а также военного мастерства. Они лишь изредка, или случайно, заканчивались смертью.

Во-вторых, гладиаторы стоили дорого. Каждый гладиатор проходил многомесячную подготовку у врачей. Они получали лучшую медицинскую помощь от лучших врачей того времени.

На удивление, зрители жаждали демонстрации таланта и выносливости, отдавая предпочтение мастерскому бою, а не быстрой смерти. Гладиаторы были тренированными людьми, а не одноразовыми жертвами.

Интересно, что бокс, предполагающий бои до потери сознания, и борьба, с ее удушающими приемами, убили бы гораздо больше людей, чем бои с оружием.

Миф №2: Бои были однообразными

Гладиаторские бои не были монотонным делом. Подобно современным смешанным боевым искусствам, существовал разнообразный спектр боевых стилей — примерно от 20 до 30. Гладиаторы выбирали свой стиль боя на основе своего телосложения, атлетизма и рекомендаций тренеров.

Например, легковооруженный ретиарий полагался на скорость, тогда как тяжеловооруженный мурмиллон использовал тактические и методические подходы. В отличие от современных весовых категорий в спорте, римляне стремились определить, какой стиль боя преобладает, независимо от размера тела.

Миф №3: Бои без правил

Колизей действительно больше напоминал ринг для бокса, чем поле боя. Как и почти все виды спорта в истории, гладиаторские бои также имели свои правила.

Эти бои происходили по раундам из-за физических ограничений. Если вы посмотрите на современный спорт, то не существует ни одного вида физических единоборств, где бы не было раундов. И простой ответ заключается в том, что физически мы не способны поддерживать анаэробный уровень интенсивности больше, чем пару минут.

Кроме того, на каждом поединке было два судьи, которые следили за ходом боя, выносили предупреждения и контролировали честную игру. Эти правила имели целью гарантировать определенный уровень безопасности и справедливости в и без того напряженном зрелище.

Кровь, песок и человеческая природа

Увлечение гладиаторскими боями неподвластно времени; это внутреннее желание человека видеть мастерство, храбрость и физическую доблесть. Вопреки убеждению, что древние римляне были лишь кровожадными, эти зрелища больше напоминали спортивные состязания, чем сцены беспощадного насилия.

Осознание этого помогает преодолеть разрыв между древними цивилизациями и современными интересами. По сути, привлекательность гладиаторских боев эхом отзывается в современном обществе, что отражается в популярности различных видов спорта.

Ранее Фокус писал о герое Древнего Рима, победителе галлов и образце римской добродетели.

А также мы рассказывали, зачем древнегреческие актеры носили маски.