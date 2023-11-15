Пиковый период пользы. Ученые рассказали в какой промежуток времени лучше питаться

Новая научная работа показала, что в отличие от более строгих графиков питания, потребление пищи в определенный, более свободный, период времени приносит куда больше пользы нашему организму.

Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и представленное на Европейской конференции по питанию, показало, что употребление пищи в течение десятичасового периода в день может повысить энергию, настроение и снизить уровень голода. Такой подход к питанию, известный как прерывистое голодание, предполагает прием пищи в течение определенного времени и голодание в остальное время, пишет Medical News.

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Исследование, считающееся одной из крупнейших в Великобритании научных работ в этой области, показывает, что десятичасовой режим питания, в отличие от более строгих вариантов, все же приносит значительную пользу здоровью.

Исследование, представленное 14 ноября в Белграде, Сербия, было проведено под руководством доктора Сары Берри из Королевского колледжа Лондона. В нем подчеркивается, что последовательное соблюдение этого десятичасового режима имеет решающее значение для достижения максимального эффекта. Этот режим был протестирован на 37 545 участниках с помощью приложения ZOE Health в трехнедельный период. Первые результаты свидетельствуют о том, что у тех, кто еще до начала исследования придерживался более длительного режима питания, наблюдалось большее улучшение здоровья.

Заметные результаты показали и участники с высокой степенью вовлеченности, преимущественно женщины, средний возраст которых составлял 60 лет, а индекс массы тела — 25,6. Данное исследование вносит вклад в понимание не только того, что мы едим, но и когда мы едим, подчеркивая, что контролируемое окно приема пищи может быть полезным для здоровья. Однако важно отметить, что эти результаты, представленные на конференции, еще не прошли строгую экспертную оценку, которая обычно требуется для научной публикации.

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