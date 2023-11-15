С марсоходами и летательным аппаратом NASA на Марсе пропала связь: что произошло

Сейчас марсоходы Perseverance и Curiosity, а также вертолет Ingenuity не могут получать команды с Земли и отправлять данные ученым с Марса.

Согласно заявлению NASA, с роботизированными аппаратами, которые сейчас исследуют Марс, пропала связь. Они не могут ни получить команды с Земли, ни отправить информацию с Красной планеты. Но ученые говорят, что на самом деле все не так страшно, как это может прозвучать, пишет Space.

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В NASA заявили, что наступил период временной потери связи с марсоходами Perseverance и Curiosity, а также вертолетом Ingenuity, которые сейчас находятся на Марсе и проводят научные исследования.

Дело в том, что до 25 ноября будет продолжаться такое явление, как соединение Марса и Солнца. Это значит, что в это время Земля и Красная планета будут расположены на противоположных сторонах от Солнца. Такое событие происходит примерно каждые 2 года и в это время ученые прерывают "общение" с роботизированным аппаратами на Марсе.

Дело в том, что выброшенный из короны Солнца (внешняя и очень горячая часть атмосферы нашей звезды, температура которой намного выше, чем на поверхности Солнца) ионизированный очень горячий газ приводит к искажению радиосигналов, которыми обмениваются ученые и аппараты на Марсе. Поэтому точно спрогнозировать, получат ли марсоходы правильные команды с Земли или, что они отправят правильные данные ученым, нельзя. Прерывание связи является своеобразной перестраховкой для ученых от потери важной информации.

В NASA заявили, что наступил период временной потери связи с марсоходами Perseverance и Curiosity, а также вертолетом Ingenuity, которые сейчас находятся на Марсе и проводят научные исследования Фото: NASA

В то же время, в NASA сообщили, что оба марсохода и летательный аппарат не прекратят своих исследований Марса. Пока, марсоходы будут оставаться неподвижными на Красной планете, они с помощью своих приборов будут следить за изменениями на поверхности Марса, состоянием погоды, а также уровнем излучения, во время соединения планеты с Солнцем. Даже вертолет Ingenuity, который не будет никуда летать в это время, с помощью своей камеры будет наблюдать за перемещением пыли на Марсе, которая является большой проблемой для всех аппаратов NASA.

В то же время вокруг Марса кружат три орбитальных аппарата NASA: "Марс Одиссей" (он уже 22 года находится здесь), Mars Reconnaissance Orbiter (работает с 2006 года) и MAVEN (изучает Марс уже 9 лет). Все эти аппараты продолжат свои исследования Красной планеты несмотря солнечное соединение в активном режиме. Первые два будут делать изображения поверхности Марса, а последний аппарат – будет изучать, как атмосфера планеты взаимодействует с солнечными частицами.

В NASA сообщили, что оба марсохода и летательный аппарат не прекратят своих исследований Марса Фото: NASA

Что касается марсохода Curiosity, то он продолжит изучение кратера Гейл, где находится с 2012 года. А в кратере Езеро продолжат свои исследования Perseverance и Ingenuity, которые оказались здесь в 2021 году.

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