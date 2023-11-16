Биологическое оружие и свиньи против слонов: 5 худших или лучших способов ведения войны в древности

Когда речь заходит об исторических войнах, творчество человечества в создании смертоносного оружия восхищает, а в некоторых случаях вызывает ужас. Задолго до появления современного оружия цивилизации прибегали к гениальным, но ужасным методам, чтобы получить преимущество в конфликтах.

Говорят, что в любви и на войне все средства хороши, но когда речь идет о "черных бомбах смерти" и засылке ослов, зараженных смертельными патогенами, на врага, мы не уверены, что согласны с этим утверждением. Вот пять худших — или лучших, в зависимости от вашего мировоззрения — видов оружия, рожденных в древних войнах, пишет IFLScience.

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Скорпионовые бомбы

Около 2 000 лет назад изобретательные умы нашли способ сделать скорпионов оружием. Глиняные бомбы, наполненные ядовитыми паукообразными, бросали в римских солдат, маршировавших под властью императора Септимия Севера. Эти бомбы вызывали хаос и попадали в уязвимые места, такие как лица и глаза, что способствовало победе защитников древнего пустынного города Хатра.

Солдаты выдержали 20 изнурительных дней, когда на них сыпались скорпионовые бомбы. В конце концов, оборона победила, и армия Севера отступила.

Инфекционные бараны и ослы

В XIV веке до н. э. хеттская чума поразила Восточное Средиземноморье. Туляремию, бактериальную болезнь, использовали как оружие с помощью инфицированных баранов и ослов, которых разместили вдоль торговых путей врага. Болезнь была очень заразной, и для заражения требовалось лишь минимальное количество бактерий.

Сочетание случайного и злонамеренного распространения болезни привело к тому, что она распространилась далеко и широко. Для того, чтобы вызвать болезнь, достаточно прививки или вдыхания всего лишь 10 возбудителей.

Боевые слоны и боевые свиньи

Боевые слоны были эффективными в бою, но их уязвимостью к определенным звукам, особенно к паническому визгу свиней, пользовались враги Фото: Wikimedia Commons

Боевые слоны были эффективными в бою, но их уязвимостью к определенным звукам, особенно к паническому визгу свиней, пользовались враги. Это открытие привело к появлению знаменитой фразы "Пиррова победа", означающей победу, достигнутую большой личной ценой.

По преданию, тело одного из его погибших боевых слонов заблокировало выход, когда пришло время отъезжать, и это привело остальную слоновью конницу в неистовство.

Боевые слоны были эффективны против конницы на лошадях, а также пригодились, когда давили вражеских людей. Они даже могли иметь бивни с шипами, чтобы добавить дополнительный элемент опасности, но живые танки не были лишены слабых мест — о нет, ведь тогда появились боевые свиньи.

Вы можете себе представить какофонию звуков, которая раздается во время древней битвы: лязг мечей, крики убитых людей. Но среди всего этого хаоса был один звук, который действовал на боевых слонов, как ничто другое: визг панической свиньи.

Греческий огонь

Византийская империя использовала греческий огонь в морской войне. Это смертоносное оружие, точный состав которого остается загадкой, могло вспыхивать на воде, вызывая опустошительные пожары. Механизм зажигания, который, возможно, включал нефть или негашеную известь, делал его сложным для тушения.

Греческий огонь Фото: wikimedia

Снаряды из трупов и фекалий

В жутком повороте событий инфицированные трупы становились снарядами во время войны. Монгольская армия во время осады Каффы катапультировала зараженные чумой трупы, непреднамеренно спровоцировав распространение бубонной чумы в Европе. Кроме того, экскременты и разлагающиеся трупы использовались для повышения эффективности оружия различными древними цивилизациями.

Исторические свидетельства об этих ужасных, но изобретательных методах показывают изобретательность человечества, даже в войне. Хотя эти стратегии были эффективными в свое время, они также имели непредсказуемые последствия, такие как распространение смертельных болезней. Оглядываясь назад, мы видим суровое напоминание о разрушительном потенциале древнего оружия и его непредсказуемом влиянии на общество.

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