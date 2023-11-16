Преимущество технологий: ученые признали электрические зубные щетки более эффективными

В новом исследовании ученые сравнили обычную и электрическую зубные щетки в эффективности гигиены полости рта у детей. Электрическая версия щетки вновь превзошла традиционную.

Результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что электрические зубные щетки с осциллирующим вращением, судя по всему, более эффективны, чем обычные, для улучшения гигиены полости рта у детей. Исследование, в котором приняли участие дети в возрасте от трех до десяти лет, показало, что у тех, кто пользовался электрическими зубными щетками, по сравнению с мануальными, заметно уменьшилось количество зубного налета и гингивита, пишет Dentistry.

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В течение четырех недель наблюдались две группы: одна — с электрическими зубными щетками, другая — с ручными. Результаты показали, что в обеих группах наблюдалось уменьшение количества зубного налета и гингивита, однако в группе с электрической зубной щеткой эти показатели были значительно выше.

Так, у детей в возрасте от семи до десяти лет количество зубного налета в задней части полости рта уменьшилось на 108,4%, а количество гингивита — на 14%. Для детей в возрасте от трех до шести лет были получены аналогичные положительные результаты, хотя различия были менее выраженными.

Исследование имеет важное значение в связи с высокой распространенностью гингивита (до 91%) и кариеса у детей младшего возраста. Профессор Ави Зини из факультета стоматологии Еврейского университета — Хадасса, соавтор исследования, подчеркнул важность электрических зубных щеток для здоровья зубов детей, особенно если они используются в соответствии с инструкциями производителей. Данное исследование дополняет растущее число данных, подтверждающих эффективность электрических зубных щеток для поддержания здоровья полости рта у детей.

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