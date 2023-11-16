Миллионы спасенных жизней: ученые назвали предотвратимые факторы риска развития рака

Новое исследование коснулось ежедневных привычек и факторов риска, предотвращение которых доступно каждому человеку. Ученые призвали людей чаще обращать на них внимание.

Ежегодно в Великобритании, США и прочих странах от рака, обусловленного предотвратимыми факторами, умирает примерно 1,9 млн. человек. Эта цифра представляет собой значительную потерю более 30 млн. лет жизни в год. Совместное исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, Международным агентством по изучению рака и Лондонским университетом королевы Марии, было посвящено четырем основным предотвратимым факторам риска: курению, употреблению алкоголя, избыточному весу/ожирению и инфицированию вирусом папилломы человека (ВПЧ), пишет King’s College London.

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В новом исследовании подчеркивается, что только на эти страны приходится более половины ежегодных случаев смерти от рака в мире. Примечательно, что курение табака стало основной причиной смертности от этих предотвратимых заболеваний: на него приходится 1,3 млн. смертей, что составляет более двух третей смертей, связанных с изученными факторами риска.

Исследователи также оценили количество лет жизни, потерянных из-за рака, и выявили значительную преждевременную смертность. Они обнаружили, что четыре фактора риска приводят к общей потере более 30 млн. лет жизни в год.

Влияние этих факторов риска варьировалось в разных регионах и при разных типах рака. Например, в Индии чаще всего преждевременно умирают от рака головы и шеи у мужчин и гинекологического рака у женщин. Напротив, в других странах наиболее значительные потери лет жизни были связаны с раком легких, вызванным преимущественно курением табака.

Авторы исследования предположили, что различия в смертности от рака в этих странах могут быть обусловлены различиями в системах оказания медицинской помощи больным раком. Например, в Индии и ЮАР программы скрининга шейки матки менее полные, чем в Великобритании и США, где успешно реализуются инициативы по скринингу и вакцинации против ВПЧ.

Очевидны также гендерные различия: мужчины чаще страдают от рака, связанного с курением и употреблением алкоголя, а женщины — от рака, связанного с ожирением.

В глобальном масштабе рак все чаще поражает страны с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам Cancer Research UK, в ближайшие 50 лет число новых случаев заболевания раком в странах с низким уровнем дохода может увеличиться примерно на 400% — с 0,6 до 3,1 млн. случаев в год. В то время как в странах с очень высоким уровнем доходов, таких как Великобритания, за тот же период этот показатель может увеличиться на 50%.

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