Извержение на Солнце было таким сильным, что исказило магнитное поле нашей звезды (видео)

Космические аппараты наблюдали за мощнейшим выбросом плазмы в космос.

На прошлой неделе, а именно 15 ноября, космические аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA сделали снимки мощного извержения на Солнце, известного, как корональный выброс массы. Это извержение было настолько сильным, что исказило магнитное поле Солнца, пишет Space.

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Корональные выбросы массы, то есть потоки очень горячей плазмы, появляются из солнечных пятен. Это темные регионы на поверхности Солнца, где линии магнитного поля запутываются, разрываются, а затем снова соединяются, что приводит к сильному выбросу энергии. В результате такого взрыва в космос также улетают гигантские потоки плазмы, которые могут перемещаться со скоростью в миллионы километров в час.

По словам ученых, освободившаяся энергия после коронального выброса массы привела к появлению колебаний температуры вдоль линий магнитного поля Солнца. То есть выброс плазмы был настолько мощным, что исказил магнитное поле Солнца.

Этот корональный выброс массы произошел в районе северного полюса нашей звезды и за этим событием наблюдали сразу несколько космических аппаратов, которые с помощью своих камер сделали уникальные снимки и видео.

Космический аппарат SOHO наблюдает за Солнцем и изучает влияние космической погоды на Землю. Это помогает ученым прогнозировать появление геомагнитных бурь. Как показали данные наблюдений очередной мощный корональный выброс массы не был направлен на нашу планету, а потому никаких негативных последствий не было. Если бы поток плазмы был направлен на Землю, то уже через несколько дней после взрыва он достиг бы планеты и это могло негативно сказать на работе связи и навигации.

На прошлой неделе, а именно 15 ноября, космические аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA сделали снимки мощного извержения на Солнце, известного, как корональный выброс массы. Это извержение было настолько сильным, что исказило магнитное поле Солнца Фото: NASA

Часто корональные выбросы массы выглядят как гигантское кольцо, но аппарат SOHO запечатлел, как из Солнца вырвался яркий выпуклый шлейф, за которым последовал поток плазмы через его центр, напоминающий нить накаливания в лампочке.

Также за новым извержением на Солнце следил аппарат SDO, который изучает атмосферу нашей звезды, чтобы лучше понять влияние Солнца на Землю и околоземное пространство. Снимки этого аппарата показали не только мощный выброс плазмы, но и огромный выброс энергии с поверхности Солнца.

Сейчас ЕКА готовит к запуску новый космический аппарат Vigil, который будет заниматься тем же, что и SDO, то есть внимательно следить за солнечной активностью. Таким образом можно будет более точно спрогнозировать появление геомагнитных бурь на Земле. Запуск нового аппарата должен состоятся через несколько лет.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что некоторые планеты в Млечном Пути уменьшаются в размерах и рассказали, что будет с Землей в будущем. Также ученые обнаружили вероятную причину того, почему в нашей галактике не удается найти планеты определенного размера.

Также Фокус писал о том, что в ближайшие недели Солнце будет скрывать от обзора с Земли Марс. Это событие происходит раз в 2 года и называется соединением Марса и Солнца.