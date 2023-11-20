Две гигантские планеты "объединятся" с Луной: когда это можно увидеть (фото)

Эта неделя идеально подходит для наблюдения за Солнечной системой и не только.

На этой неделе можно наблюдать сразу несколько важных астрономических событий в ночном небе. При этом их увидеть можно будет как невооруженным глазом, так и с помощью бинокля или небольшого телескопа. В частности, особенно ярко в небе будут видны две гигантские планеты – Юпитер и Сатурн, пишет Forbes.

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В ночь с понедельника, 20 ноября на вторник, 21 ноября, Луна достигнет фазы первой четверти, во время которой спутник Земли будет выглядеть не полностью освещенным светом Солнца. В то же время после наступления темноты, когда Солнце зайдет, рядом с Луной будет очень близко находится очень яркий Сатурн.

В то же время после наступления темноты, когда Солнце зайдет, рядом с Луной будет очень близко находится очень яркий Сатурн Фото: Forbes

Планета будет расположена примерно в 5граудсах на восток от Луны. Визуально будет казаться, что эти объекты находятся рядом, но это лишь оптическая иллюзия. С помощью бинокля или небольшого телескопа можно попытаться рассмотреть кратеры на Луне, а также знаменитые кольца Сатурна.

В ночь с пятницы, 24 ноября, на субботу, 25 ноября, произойдет "встреча" Юпитера и Луны. То есть повториться то же явление, что и с Сатурном. В этот раз Луна уже будет освещена примерно на 93% светом Солнца, но после наступления темноты прямо под ней можно наблюдать яркий Юпитер.

В этот раз Луна уже будет освещена примерно на 93% светом Солнца, но после наступления темноты прямо под ней можно наблюдать яркий Юпитер Фото: Forbes

В ночь с субботы, 25 ноября, на воскресенье, 26 ноября, Луна будет уже почти полной и освещенной на 97% солнечным светом. При этом спутник Земли будет расположен ниже и слева от яркого Юпитера.

В ночь с воскресенья, 26 ноября, понедельник, 27 ноября посмотрите на юго-восток после наступления темноты, и вы увидите уже практически полную Луну. Когда еще больше стемнеет нужно посмотреть на Луну еще раз, но свой взгляд нужно сосредоточить на участке космоса, который находится над спутником Земли. Здесь будет видно туманное пятно, которое представляет собой рассеянное звездное скопление Плеяды. Оно находится примерно в 440 световых годах от нас. Хотя Плеяды будут видны невооруженным глазом, все же с помощью бинокля их будет лучше видно.

Хотя Плеяды будут видны невооруженным глазом, все же с помощью бинокля их будет лучше видно Фото: Forbes

Визуальное сближение звездного скопления Плеяды с Луной — это отличная возможность познакомиться с одним из самых близких к нам подобных астрономических объектов. Это также одно из самых ярких скоплений звезд. Скопление назвали в честь нимф из древнегреческой мифологии. Хотя в звездное скопление входит более 1000 звезд, только 7 из них, которые являются самыми яркими, получили имена нимф, а потому иногда Плеяды называют скоплением "Семь сестер".

Также на этой неделе уже начнет быть достаточно хорошо видимым знаменитое созвездие Ориона, которое можно назвать символом ночного неба зимой в северном полушарии нашей планеты.

Также на этой неделе уже начнет быть достаточно хорошо видимым знаменитое созвездие Ориона, которое можно назвать символом ночного неба зимой в северном полушарии нашей планеты Фото: Forbes

Через несколько часов после захода Солнца нужно смотреть на восток. Здесь будет виден Пояс Ориона, состоящий из трех ярких звезд, которые называются Альнитак, Альнилам и Минтака. Это три голубые звезды-сверхгиганты. Возможно, вы сможете также увидеть очень яркие Бетельгейзе, Ригель и более тускдую звезду Беллатрикс, которые расположены рядом с Поясом Ориона и входят в созвездие Ориона.

Как уже писал Фокус, Большое красное пятно на Юпитере уже не такое большое. Исследователи заметили, что размеры крупнейшего шторма в Солнечной системе постепенно сокращаются.