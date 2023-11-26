Микроскопический модник. Ученые вырастили самые маленькие в мире усы на эритроците (фото)

Уникальная в своем роде операция призвана обратить внимание на проблемы мужского здоровья, включающие в себя рак простаты и яичек, а также психические заболевания.

В ходе уникального сотрудничества австралийские ученые и Австралийский Красный Крест успешно вырастили на эритроците крошечные усики размером всего 5 микрометров. Это начинание направлено на поддержку Movember — глобальной благотворительной организации, занимающейся проблемами мужского здоровья, такими как психическое здоровье, рак простаты и рак яичек, пишет Cosmos.

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Процесс изготовления уникальных усов начался со сдачи крови в Мельбурне. В Центре криоэлектронной микроскопии Рамасиотти при Университете Монаша клетка, извлеченная из крови, была подготовлена на предметном стекле с золотым покрытием и покрыта металлическим слоем толщиной около 15 нанометров. С помощью сканирующего электронного микроскопа с фокусированным ионным пучком, способного травить и осаждать крошечные структуры, специалисты Мельбурнского центра нанофабрикации добавили микроскопические усики.

Создание усов заключалось в наслоении 3D-печатной полимерной смолы и прикреплении ее к эритроциту с помощью микроманипулятора. Эта сложная процедура символизирует поддержку мужского здоровья, хотя она и невидима невооруженным глазом.

Изображения мини-усов, помещенных на эритроцит Фото: Australian Red Cross Lifeblood

Проект Lifeblood подчеркивает важность донорства крови для лечения таких распространенных причин смерти мужчин, как сердечно-сосудистые заболевания и различные виды рака. Сдача крови не только помогает другим людям, но и позволяет донорам проверить свое здоровье.

Во время Movember австралийские доноры крови получат специальную повязку, разработанную одним из основателей Movember Трэвисом Гароном. Он высоко оценил креативность кампании, подчеркивающей значение донорства крови для мужского здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что свежая кровь действительно может обладать омолаживающими свойствами. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось регенерировать мышечную ткань грызунов.

Также Фокус писал о том, как нелегальные процедуры омолаживания кровью в спа-салоне спровоцировали вспышку ВИЧ. Печальное происшествие, сломавшее жизни многим людям, случилось, когда в погоне за красотой клиенты спа-спалона прибегли к нелицензированной рискованной процедуре омоложения.