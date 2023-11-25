За пределами игры Assassin's Creed: что на самом деле известно о таинственных убийцах секты низаритов

Слово "ассасин" происходит от арабского слова "hashīshīn", означавшего исламскую секту, которая действовала между XII и XIII веками. Не имея ни больших армий, ни больших владений, низариты использовали единственное, что им оставалось: хитрость, саботаж и убийства.

В период XII i XIII веков тайная группа, известная как ассасины или низариты, действовала в тени, выполняя миссии, породившие легенды и мифы. В отличие от вымышленных фигур, которых мы видели в фильмах и играх, эти убийцы были членами части секты исмаилитов шиитского ислама, пишет Big Think.

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Первые ассасины

Их история начинается на фоне конфликта между суннитской и шиитской ветвями ислама. По сути, после смерти пророка Мухаммеда исламский мир разделился на суннитов и шиитов — и те, и другие мусульмане, и те, и другие сцепились друг с другом.

Во времена низаритов Исмаилитского ордена линия фронта проходила между Фатимидским халифатом (шииты) и турками-сельджуками (сунниты). Асасины (шииты) оказались посередине обоих; они воевали с сельджуками и ненавидели их, но в то же время боролись за независимость от Фатимидского халифата. Нелегко вести войну на два фронта против двух огромных национальных государств, когда ты не более, чем группа. Хитрость, саботаж и убийства стали их инструментами в ориентировании на этом коварном ландшафте.

Сенсационность и пропаганда

В отличие от легендарных историй, распространяемых врагами и украшенных веками преданий, правда о практиках низаритов намного приземленнее. Истории об инициациях и оргиастических церемониях под наркотическими веществами, пересказанные такими фигурами, как Марко Поло, скорее всего, преувеличены или полностью сфабрикованы.

Хасан ибн Саббах — исмаилитский проповедник, предводитель восстания исмаилитов против Сельджукидов в Иране

Одна из легенд рассказывает о вакханалии посвящения в убийцы. Говорят, что предводитель низаритов Хасан ибн Саббах с помощью гашиша, опиума и неизвестных экзотических наркотиков доводил новобранцев до полного безумия. Они накуривались до беспамятства.

Затем, возвышенный, как воздушный змей, Хасан проводил перед новобранцами парад прекрасных девушек. Он открывал фонтаны молока и меда. Посвященному дарили оргиастический рай женщин, вина и музыки, и все это было тщательно поставлено так, чтобы напоминало изображение рая Мухаммедом.

Когда посвященные приходили в себя и отрезвлялись, Хасан говорил: "Если вы последуете за мной, то получите это". Это было похоже на бесплатный образец рая, и теперь нужно было записаться.

На самом деле вряд ли ассасины часто употребляли наркотики, если вообще употребляли. Они чаще использовали скрытность, манипуляции и стратегические убийства.

Правда о кинжале

Говоря современным языком, гораздо логичнее рассматривать их как партизан или террористов, которые боролись против турков-сельджуков. Ассасины даже вступали в союз с христианами, когда это служило их политическим целям.

Их методы были двойными: во-первых, они проникали во влиятельные круги, придворную жизнь и дипломатические миссии, влияя на принятие решений в свою пользу.

Например, в 1090-х годах низариты успешно добились назначения одного из них, Кивама, визирем принца Махмуда Сельджукской империи. Кивам прошептал принцу на ухо, и в результате сельджукскую армию не послали походом на одну из горных крепостей убийц.

Во-вторых, они были искусны в целенаправленных убийствах, используя маскировку под монахов или нищих для устранения высокопоставленных врагов, часто публично с помощью кинжалов. Мы не имеем их записей, а вокруг культа ассасинов было столько страха и паранойи, что им приписывали практически любое убийство.

Расцвет и упадок

Ассасины процветали или приходили в упадок в зависимости от таланта их предводителей. Первый лидер, Хасан, был проницательным и харизматичным лидером, который знал, когда послать кинжал, а когда — льстивые слова.

Через восемьдесят лет после смерти Хасана Рашид ад-Дин Синан так же хорошо руководил низаритами. Но их упадок был неизбежен.

Даже на пике своего могущества в XII i XIII веках ассасины владели лишь несколькими горными крепостями, которые легко защищать, но которые не имели стратегического значения. Также у них не было большой армии. Их власть зависела от паники, которую они сеяли, и мастерства их убийц.

Однако в то время один народ сметал все на своем пути, и ассасины не стали исключением. Монгольский конный блицкриг XIII века пронесся через всю Евразию, они не собирались останавливаться перед убийцами в горах, несмотря на угрозы. В конце концов в 1256 году монголы покорили крепость Аламут. В течение следующих четырех лет низариты потеряли все свои владения.

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