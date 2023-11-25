Свидетель легендарной битвы V в.: в Ираке археологи нашли древний город Джалула (фото)

Расположенная к северу от провинции Дияла, Джалула имела огромное стратегическое значение благодаря своему размещению на путях, ведущих в Ирак, Красан и Азербайджан.

Государственный совет древностей и наследия Ирака (SBAH) недавно открыл захватывающие подробности о древнем городе Джалула. Под руководством профессора Али Обеида Шалгама (Ali Obeid Shalgham) и под наблюдением исследователя Ахмеда Абдула Джаббара Хамаса (Ahmed Abdul Jabbar Khamas), исследование заняло несколько месяцев, чтобы выявить границы и структуры этого исторического города, пишет Arkeonews.

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Расположенный к северу от провинции Дияла, Джалула имел огромное стратегическое значение благодаря своему расположению на путях, ведущих в Ирак, Красан и Азербайджан. Важно отметить, что этот древний город отличается от современной Джалулы, основанной в 1958 году.

Битва при Джалуле, состоявшаяся в 637 году, стала решающим столкновением между Сасанидской империей и Праведным халифатом Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

Джалула была важным местом, в частности, известным благодаря битве между Сасанидской империей и Праведным халифатом. Сасаниды выбрали его как лучшее место для поселения и противостояния наступлению исламских армий, особенно после падения Дастагирда (Даскара) возле Шахбана в 628 году нашей эры.

Битва при Джалуле, состоявшаяся в 637 году, стала решающим столкновением между Сасанидской империей и Праведным халифатом. 2-й халиф Арабского халифата Умар имел целью расчистить северный путь перед продвижением на Тикрит и Мосул, отправив поход к Джалуле. Персидские войска во главе с генералом Михраном ожесточенно защищали город.

Это открытие дает глубокое понимание истории и стратегического значения древней Джалулы в более широком историческом контексте региона Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

Почти каждый арабский историк рассказывает о "великой битве" при Джалуле, а Халифа ибн Хаят (Khalifah ibn Khayyat), называет эту ее "победой побед".

Шалгам, сказал: "Археологические исследования продолжаются и способствовали открытию и сохранению ряда археологических памятников и поселений из истории страны".

Это открытие дает глубокое понимание истории и стратегического значения древней Джалулы в более широком историческом контексте региона. Оно проливает свет на события, сформировавшие его прошлое и значение, предлагая взгляд на богатую историю этого региона.

Выявление древних структур и границ Джалулы вносит значительный вклад в наше понимание этого исторически важного города. Дальнейшие археологические исследования обещают больше открытий о прошлом региона.

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