Сомнительный вклад в науку. Ученые заявили, что Дарвин ошибался в вопросах пола и расы

Хотя знаменитый ученый обладал предвзятостью в отношении многих научных истин, авторы новой книги заявляют, что он скорее был жертвой сложившейся обстановки в обществе.

В книге, посвященной 150-летию выхода в свет книги Чарльза Дарвина "Происхождение человека", авторы критически анализируют теории Дарвина о половой и расовой принадлежности, подчеркивая, как его заблуждения продолжают влиять на общественные взгляды. В книге "Интереснейшая проблема" рассматриваются идеи Дарвина о половом отборе как ключевом факторе эволюции, а также обсуждается, как эти идеи повлияли на его взгляды на расовые группы и гендерные различия, пишет DW.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Книга Дарвина "Происхождение человека", опубликованная в 1871 г., стала продолжением его предыдущих работ, в которой рассматривались такие темы, как половой отбор, развитие человеческих рас, различные формы поведения человека и животных. Однако некоторые из его утверждений, особенно в отношении расовых и половых различий, отражают предвзятость того времени. Например, Дарвин приписывал такие психические черты, как интеллект и материнская любовь, половому отбору и считал, что мужчины от природы более смелы и изобретательны, чем женщины.

Авторы книги, среди которых такие историки и антропологи, как Джанет Браун, Джереми ДеСильва и Холли Дансворт, оценивают работы Дарвина в контексте современных представлений. Они отмечают неспособность Дарвина признать некоторые научные истины, несмотря на наличие соответствующих данных. Например, его неспособность признать значение ископаемого древнего человека, а также его гендерные предубеждения, проявившиеся в его переписке с Антуанеттой Браун Блэкуэлл, выдающейся женщиной-ученым той эпохи.

Авторы утверждают, что взгляды Дарвина, сформировавшиеся под влиянием общественных и научных норм его времени, способствовали возникновению устойчивых системных предубеждений. Агустин Фуэнтес, один из авторов, указывает на то, что заблуждения Дарвина относительно расы отражают скорее системные структуры убеждений, чем индивидуальный расизм, подчеркивая продолжающееся влияние этих убеждений в таких областях, как неравенство в здравоохранении и социальное неравенство.

Несмотря на признание вклада Дарвина в науку, авторы выражают различные эмоции — от признания его научных достижений до разочарования его предвзятостью. Они рассуждают о том, как могли бы измениться взгляды Дарвина с учетом современных знаний, и предполагают, что он, скорее всего, отверг бы концепцию биологических рас. В книге, опубликованной издательством Принстонского университета, представлен взвешенный взгляд на наследие Дарвина, в котором его научные достижения уравновешиваются критическим анализом его недостатков и предубеждений.

Ранее Фокус писал о древних истоках современной медицины. В Древней Греции "медицина" включала в себя жертвоприношения и молитвы, но все изменилось с появлением Гиппократа и его методов лечения.

Также Фокус писал о лечебных микробах наших предков. Они употребляли ферментированные продукты и напитки, содержащие полезные бактерии — пробиотики. Однако не понимали, почему те настолько полезны.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.