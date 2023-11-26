Океан покрылся загадочным "ковром" из тысяч крабов: никто не знает, к какому виду они принадлежат

Ученые столкнулись со странным массовым скоплением крабов у побережья Западной Австралии, и теперь считают, что они могут представлять новый вид.

Группа исследователей отправилась на лодке из Денхема на остров Дирк Харгот за подводным оборудованием для исследования дельфинов, когда наткнулась на нечто странное. У побережья Западной Австралии образовался впечатляющий "ковер" крабов, расположенный примерно в 800 километрах к северу от Перта, пишет ABC News.

По словам исследователя Леона Дешама, перед ними с коллегами открылось удивительно скопление крабов — это были не сотни и даже не тысячи морских существ, на поверхности плавали десятки тысяч крабов.

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Ученым пришлось замедлить ход лодки, чтобы пробраться сквозь эту живую пелену на поверхности воды. По словам Дешама, в воде плавали крохотные коричнево-оранжевые крабы — некоторые из них достигали размера монеты, тогда как другие были размером с апельсин.

Семья ученого обитает в этом месте уже более 100 лет и за все это время им ни разу не доводилось видеть ничего подобного. В результате команда отсняла немного материала и продолжили плавание. После этого Дешам с командой обратились к коллегам по всему миру, чтобы идентифицировать странное нашествие крабов.

Ученые предположили, что ракообразные могут быть новым подвидом четырехлапого краба-плавателя (Thalamita sima). По словам куратора Музея ракообразных штата Вашингтон Эндрю Хози, судя по фото и видео, крабы у берегов Западной Австралии принадлежат к виду Thalamita sima, однако он также не исключает, что они вполне могут оказаться новым подвидом — чтобы точно установить это потребуется генетический анализ.

Доктор Хози также отмечает, что представители вида Thalamita sima встречаются на мелководье вплоть до Перта, а также дальше на север в Индонезии и даже на юге Японии. В то же время он отмечает, что ранее подобная миграция крабов не была зарегистрирована. Ученые предполагают, что крабы выплывают из залива в менее соленую воду для размножения.

Предполагается, что крабы начнут размножаться и выпускать личинки из яиц, как только потомство появится, их подхватит течение Леувин, а затем они распространятся дальше для расселения. Ученые считают, что в действительности ракообразные не мигрируют вокруг Перта, так как за все годы кто-то уже должен был бы заметить такое скопление крабов.

По словам исследователя дельфинов Саймона Аллена, который также стал свидетелем огромного "ковра" из крабов, официальное оформление открытия нового вида, увы, может оказаться сложной задачей.

Дело в том, что среди научного сообщества довольно часто существуют различные взгляды относительно того, что представляет собой новый вид. Фактически, лишь когда у ученых есть определенный объем данных разного вида, им удается официально заявить об открытии нового вида.

В то же время залив Шарк в данный момент весьма уязвим к последствиям изменения климата, однако появление нового вида могло бы привлечь некоторое внимание к этой территории и побудить ученых проводить здесь больше научных исследований.

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