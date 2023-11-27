Возвращение домой: Египет празднует репатриацию драгоценных артефактов из Новой Зеландии (фото)

Многие вещи, которые они вернули, — это мумии и старые человеческие останки из Древнего Египта. Есть даже мумифицированный сокол, лоскуты ткани и сундуки.

23 ноября 2023 года в главный офис Министерства туризма и древностей вернулись артефакты из Древнего Египта. Музеи Вангануи и Южного острова в Новой Зеландии прислали эти древние экспонаты, пишет GreekReporter.

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Доктор Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, выделил важность этого знаменательного события. Он объяснил, что эти предметы выставили в музеях вдали от их происхождения в Египте. Учреждения охотно вернули эти исторические сокровища в их законный дом.

Специалист высоко оценил усилия двух музеев за их преданность делу сохранения богатого культурного наследия Египта. Совместные усилия египетских министерств туризма и древностей, иностранных дел и их коллег в Новой Зеландии способствовали процессу репатриации, о чем подробно говорится в официальном пресс-релизе Министерства туризма и древностей.

Возвращение этих старых артефактов является частью плана, которого придерживается Генеральная администрация по восстановлению древностей Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Шаабан Абдель Гавад, директор Генеральной администрации по вопросам возвращения древностей, пролил свет на природу возвращенных артефактов. Он отметил, что среди найденных предметов были мумии и древние человеческие останки, а также мумифицированный сокол, куски ткани и различные контейнеры.

Гавад рассказал, что эти артефакты сейчас находятся в Египетском музее, где они пройдут необходимый уход и реставрационные работы, чтобы сохранить их историческую ценность.

Он также сказал, что возвращение этих старых артефактов является частью плана, которого придерживается Генеральная администрация по восстановлению древностей. Они обращаются к музеям по всему миру вернуть старые египетские исторические предметы, особенно человеческие останки.

По словам Гавада, этот план соответствует правилам, установленным Международным советом музеев (ICOM). Важно отметить, что недавно посольство Египта в Новой Зеландии получило эти старинные артефакты.

Возвращение этих артефактов стало торжественным делом. Посольство Египта в Новой Зеландии приняло реликвии в присутствии представителей музеев Вангануи и Южного острова, Министерства иностранных дел Новой Зеландии и местного народа маори. Они провели церемонию передачи в соответствии с собственными традициями, о чем подробно рассказали в Министерстве туризма и древностей.

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