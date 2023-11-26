Временной парадокс: как надписи времен Македонского оказались в шумерском храме возрастом 4 тыс. лет

В древнем шумерском храме археологи обнаружили греческие надписи, которые породили интригу, ведь в них говорилось об Александре Македонском, а сам храм покинули за тысячу лет до его рождения. Однако ученые смогли разгадать эту тайну.

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Эксперты Британского музея, исследующие 4 000-летний шумерский храм в древнем городе Гирсу, на юге Ирака, сделали неожиданное открытие. Ученые обнаружили потенциальную связь храма с Александром Македонским, знаменитым македонским завоевателем, пишет Ancient Origins.

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Гирсу, также известный как Тирис, играл ключевую роль в раннединастическом периоде и периоде Ур III в истории Шумера, процветая между XXVI и XXI веками до нашей эры. Недавно раскопанный храм свидетельствует об удивительном уровне исторической осведомленности людей времен Александра о древнем месте.

Археолог доктор Себастьян Рэй из Британского музея выразил свое удивление, заявив: "Наши открытия относят более поздний храм ко временам жизни Александра. Мы нашли подношения, такие, которые приносили после битвы, фигурки солдат и кавалеристов. Существует вероятность — мы никогда не узнаем наверняка — что он мог прийти сюда, когда возвращался в Вавилон, незадолго до своей смерти".

Храм пришел в упадок около 1750 года до н. э. Фото: British Museum

Первые предположения о греческом сооружении на этом месте возникли в XIX веке, когда нашли табличку с надписями на греческом и арамейском языках. На ней была необычная надпись "Adad-nadin-aḫḫe", что означает "даритель двух братьев". Загадка заинтриговала исследователей, поскольку храм покинули более чем за тысячелетие до рождения Александра.

Доктор Рэй предполагает, что греки, возможно, последователи Александра, могли основать свой собственный храм на этом древнем месте, чтобы показать божественность легендарного завоевателя Фото: British Museum

Доктор Рэй предполагает, что греки, возможно, последователи Александра, могли основать свой собственный храм на этом древнем месте, чтобы показать божественность легендарного завоевателя. Эта теория находит поддержку в находке серебряной драхмы, отчеканенной войсками Александра в 330-х годах до н. э., что совпадает со временем побед Александра над персами в этом регионе.

Присутствие подношений в храме, в частности терракотовых кавалеристов, напоминающих "спутниковую кавалерию" Александра, еще больше укрепляет идею о том, что греки оставили длительный след в регионе, построив религиозные сооружения в честь триумфов своего лидера.

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Доктор Рэй добавляет, что увлечение Александра мифическими героями, в частности Гераклом, могло побудить его искать шумерский эквивалент. Это привело его к Нингирису, фигуре, параллельной Гераклу и связанной с завершением Двенадцати подвигов. Провозгласив себя сыном Зевса в Египте, Александр позиционировал себя как брата Геракла и, потенциально, Нингириса. Загадочная надпись "даритель двух братьев" интерпретируется как ссылка на Зевса, отца Александра и Геракла.

Признание Гирсу местом пребывания бога отражает глубокую культурную память среди местного населения. Более поздний эллинистический храм, возможно, построенный во время возвращения Александра из индийского похода незадолго до его смерти в 323 году до н. э., согласуется с представлением о том, что Александр стремился оставить длительный след в этом регионе, построив храм, посвященный его божественной родословной, как он считал.

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