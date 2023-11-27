Ученые завершили исследование крипт собора Святой Троицы в Луцке: что нашли археологи (фото)

Собор Святой Троицы построили в середине XV века, и он имел титул "Матери костелов".

Археологи официально завершили свои исследования недавно открытых крипт римско-католического кафедрального собора Святой Троицы XV века в Луцке. По словам Виктора Баюка, руководителя Волынской археологической экспедиции, команда расчистила вход, две большие и одну малую комнаты, которые, как считают, были заветными криптами храма, пишет "Суспільне".

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Баюк объясняет, что обнаружение кирпичной кладки, известной как "готическая кладка", указывает на то, что церковь основали в середине XV века. Эта кладка характерна чередованием кирпичей, которые положены прямо и на ребро, с использованием толстого слоя известняка для соединения.

Во время раскопок археологи нашли изразцы, стеклянные сосуды и керамические артефакты, датированные XVI-XVIII веками. В одной из комнат даже нашли кости, перемешанные с землей и кирпичом.

Во время раскопок археологи нашли изразцы, стеклянные сосуды и керамические артефакты, датированные XVI-XVIII веками Фото: Суспільне Луцьк

Записи о том, кто похоронен в церкви, остаются неизвестными для историков и священников, говорит викарий Роман Власюк. Он отмечает, что крипта прежде всего служила местом последнего упокоения для лиц, которые своим публичным присутствием или деятельностью заслужили это особое место захоронения.

Археологические исследования, которые проводила Волынская археологическая экспедиция, продолжались пять месяцев, рассказал руководитель экспедиции Виктор Баюк.

Кафедральный собор Святой Троицы в Луцке построили в пределах Луцкого внешнего замка епископом Юрием Фальчевским между 1545 и 1552 годами. Он заменил предыдущую деревянную церковь, но, к сожалению, после большого пожара 1781 года сооружение разобрали. Во времена своего расцвета этот собор был величественным сооружением позднесредневекового Луцка, за что получил титул "Матери костелов".

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