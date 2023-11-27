Может ли человек выжить, питаясь лишь личинками, мышиными хвостами и червяками: ответ ученых

Исследователи рассказали, насколько питательными в действительности могут выглядеть блюда, которые на первый взгляд вовсе не выглядят съедобными.

В последнее время появляется все больше шоу, в которых гостям предлагают поедать различных личинок, пауков, мучных червей и многое другое. Все эти ингредиенты определенно способны вызвать отторжение и тошноту, однако как они влияют на человеческий организм до сих пор оставалось загадкой, пишет Daily Mail.

По словам писателя, шеф-повара, ученого-диетолога и мирового авторитета в местной австралийской кухне, которая составляет большую часть пробного "меню буштакера" Вик Черикофф, рассказал, что в большинстве случаев, негативная реакция на подобные продукты возникает еще до того, как они попадают человеку в рот.

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Фактически крайне мало исследований было посвящено тому, как употребление личинок, пауков, мышиных хвостиков и утиных языков влияет на организм человека, его долголетие или физические способности. По словам Черикоффа, в действительности же все блюда из "меню буштакера" (австралийских аборигенов) можно есть, если они не живы, однако далеко не все из них имеют реальную пищевую ценность.

Например, одним из наиболее питательных блюд из "меню буштакера" является личинка ведьмы. Те, кому доводилось их пробовать, утверждают, что они действительно вкусные. Фактически они представляют собой пухлые белые личинки бабочек, а на вкус их описывают совершенно по-разному: от яичницы до хрустящего бекона и салями. Фактически личинки считается идеальной пищей для выживания, так как содержат достаточное количество белка и жиров, а также необходимые минералы, включая калий, необходимый нашим клеткам.

Еще одним блюдом в "меню буштакеров" является червь мопане — гусеница императорской моли. Эти гусеницы содержат большое количество железа, необходимого для выработки гемоглобина в эритроцитах, а также кальция, необходимого нашим зубам, и фосфора для фильтрации отходов в почках. По словам шеф-повара и председателя Австралийского альянса бушфудов и ботанических растений коренных народов Рэйлин Браун, черви мопане менее вкусны, чем личинки ведьмы, однако являются "важным источником пищи".

В то же время мышиные хвосты едва ли можно назвать съедобными — дело в том, что они хрустящие и чрезвычайно мало питательны. В то же время по словам диетолога из Университета Суррея Марии Кардаковой, мышиные хвосты были включены в испытания на "фактор шока". Фактически в данном случае речь больше идет о психологическом воздействии, чем о пищевой ценности.

Водяных пауков едва ли стоит есть живыми, однако приготовленные они на вкус напоминают крабов или креветок, однако содержат мало белка. В то же время яички кенгуру богаты белком, который поддерживает наращивание и восстановление мышц. В то же время мясо кенгуру нежирное и его можно найти почти в любом австралийском супермаркете на полке с говядиной и бараниной.

Еще одним не менее известным блюдом, по словам Черикоффа. Являются верблюжьи лапки. Несмотря на репутацию жестких и жевательных животных, верблюжьи лапки можно приготовить нежными. Ученые отмечают, что они имеют студенистую структуру и содержат малое количество клетчатки.

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