Упущенная возможность: действительно ли Александр Македонский планировал захватить Италию

Обычно историки не допускают спекуляций типа "а что было бы, если бы". Однако история Александра Македонского имеет интересные разделы, среди которых потенциальное завоевание Италии.

Представьте себе мир, где Александр Македонский, знаменитый македонский царь, не только завоевал огромную империю, простиравшуюся от Балкан до современного Пакистана, но и нацелился на Италию, потенциально изменив ход истории. Почему же этого не произошло? Возможно, ответ кроется в преждевременной смерти Александра, который не успел реализовать свои амбиции, пишет Live Science.

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Александр правил с 336 до 323 года до н. э. и умер в возрасте 32 лет от неизвестной болезни в Вавилоне. После его смерти империя пришла в упадок, но некоторые исторические свидетельства указывают на то, что он, возможно, вынашивал планы расширения на запад, в частности, на части Италии.

Древние тексты, в частности римского историка Квинта Курция Руфа, указывают на то, что Александр планировал ряд завоеваний, представляя себе империю, которая достигала бы до Гибралтарского пролива. Руф даже подробно описал амбициозный план построить 700 кораблей для вторжения на Запад. Хотя такие заявления интригуют, современные историки остаются осторожными относительно достоверности этих свидетельств.

Николаус Овертум, доцент истории в Вашингтонском государственном университете, указывает на неопределенность: "Римляне были убеждены, что Александр попытался бы завоевать Рим, но для современных историков это невозможно сказать".

Добавляя загадочности, античные писатели предполагают, что после смерти Александра его секретарь Эвмен передал планы, в том числе и завоевания части Италии, одному из старших генералов Александра, Пердиккасу. Аутентичность этих планов является предметом дискуссий среди ученых, некоторые считают, что они могут быть поддельными.

Интригует то, что описания планов Александра указывают на более широкую средиземноморскую кампанию перед тем, как достичь Италии. Это означает, что под командованием Александра были огромные силы, которые потенциально могли стать серьезным вызовом для любой оппозиции, включая римлян.

Робин Уотерфилд, независимый исследователь с опытом изучения классики, отмечает: "К тому времени, когда он достигнет Италии и столкнется с Римской республикой, в его распоряжении будут ресурсы всего Средиземноморья — огромная армия наемников, и он будет контролировать все пути снабжения".

Итак, что, если бы Александр действительно вторгся в Италию? Некоторые предполагают, что он мог бы добиться успеха, учитывая относительно менее грозное римское присутствие в то время. Филипп Фриман, профессор гуманитарных наук в Университете Пеппердайн, предполагает: "Если бы Александр вторгся, я думаю, что Римской империи не было бы, поскольку римская власть была бы, так сказать, подавлена в зародыше".

Хотя исторические предположения остаются спекулятивными, они добавляют необычный слой к наследию Александра Македонского. Его преждевременная смерть оставила нам соблазнительный взгляд на потенциальную альтернативную историю, где границы его империи могли бы расшириться еще больше, изменив ход развития древних цивилизаций.

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